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Murió el exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, víctima de un atentado armado

El exalcalde fue atacado a disparos. Aunque luchó por su vida durante varias horas, murió por la gravedad de las heridas.

Murió el exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, víctima de un atentado armado
Foto: Alcaldía de Yopal

Yhonay Díaz

septiembre 29 de 2026
12:40 p. m.
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El exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’, murió sobre el mediodía de este 29 de septiembre, tras ser víctima de un ataque armado en zona rural de la capital de Casanare.

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Torres recibió varios impactos de bala y fue trasladado al Hospital de la Orinoquia, donde falleció horas más tarde.

Tras el atentado, una persona fue capturada. Las autoridades tratan de establecer los móviles del crimen del exmandatario local.

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Un menor capturado por el crimen del exalcalde de Yopal, ‘Jhon Calzones’

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, tras el atentado del que fue víctima el exalcalde de Yopal, ‘Jhon Calzones’, un menor de 17 años fue aprehendido como presunto responsable del ataque que acabó con su vida.

El ataque ocurrió en una zona rural de Yopal, aunque no se conocen detalles específicos sobre el lugar exacto del hecho, ni las circunstancias que rodearon el atentado.

Las autoridades están recolectando material probatorio para tratar de establecer los móviles del crimen y determinar si existieron otras personas involucradas además del menor capturado.

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Jhon Jairo Torres estuvo privado de la libertad por el caso relacionado con la venta de lotes a presuntos narcotraficantes.

La Gobernación de Casanare se pronunció sobre el hecho, confirmando la muerte del exalcalde y manifestando que las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer todos los aspectos relacionados con el homicidio.

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