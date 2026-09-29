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Esposa de exjugador de Santa Fe contó qué pasa con la intimidad antes de un partido

¿Los futbolistas pueden tener intimidad antes de un partido? Esposa de exjugador de Santa Fe lo contó.

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Foto: IG Angela Gordon y AFP

Noticias RCN

septiembre 29 de 2026
11:34 a. m.
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¿Los futbolistas tienen prohibido tener intimidad antes de un partido? Ángela Gordón, esposa del exjugador de Independiente Santa Fe Juan Daniel Roa, explicó cómo funcionan las concentraciones y las restricciones que pueden establecer los entrenadores.

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La creadora de contenido habló del tema en un video, en el que contó algunos detalles de la vida de las parejas de los futbolistas cuando sus esposos deben concentrarse antes de una competencia.

¿Los futbolistas pueden tener intimidad durante una concentración?

Según Gordón, no existe una regla universal para todos los jugadores. Las condiciones dependen de cada cuerpo técnico y de la duración de la concentración.

La esposa de Juan Daniel Roa explicó que es el director técnico quien determina cuántos días permanecerán concentrados los jugadores y qué restricciones tendrán durante ese periodo. Incluso, señaló que algunos entrenadores pueden limitar las visitas de las parejas.

El objetivo de estas concentraciones es mantener a los jugadores enfocados en el partido, garantizar sus horarios de descanso y alimentación y reducir distracciones externas.

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Gordón también aseguró que, cuando los futbolistas están concentrados, las parejas buscan otras formas de mantener el contacto, como chats, videos y videollamadas.

El tema volvió a generar conversación debido a un mito que durante años ha rodeado al deporte profesional: la idea de que tener relaciones sexuales antes de competir puede perjudicar el rendimiento.

¿Tener intimidad antes de un partido afecta el rendimiento?

La evidencia científica disponible no respalda de forma clara la idea de que la actividad sexual reduzca el rendimiento deportivo.

Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en Scientific Reports analizó nueve estudios con 133 participantes y encontró que la actividad sexual entre 30 minutos y 24 horas antes de una prueba física no parecía afectar la capacidad aeróbica, la resistencia muscular ni la fuerza o potencia. Los investigadores, sin embargo, señalaron limitaciones en la evidencia disponible.

Otra revisión sistemática concluyó que la actividad sexual el día anterior a una competencia no mostraba un efecto negativo evidente sobre el rendimiento.

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Incluso una investigación más reciente, realizada con 21 atletas hombres entrenados, evaluó actividad sexual 30 minutos antes del ejercicio y no encontró un deterioro del rendimiento. Se trata, no obstante, de un estudio pequeño y sobre una situación experimental específica.

Así, más que una prohibición deportiva universal, la intimidad antes de un partido puede estar condicionada por las normas internas de cada equipo, las decisiones del entrenador y las rutinas de descanso de los jugadores.

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