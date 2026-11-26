En Colombia, la planificación patrimonial suele asociarse exclusivamente con el testamento, un documento que solo surte efectos jurídicos tras el fallecimiento del propietario.

Sin embargo, el Código Civil colombiano contempla la donación entre vivos como un mecanismo para transferir la propiedad de bienes muebles o inmuebles de manera gratuita e irrevocable mientras el titular aún vive.

Aunque esta figura permite adelantar el traspaso de casas, apartamentos, vehículos o dinero a hijos, familiares o terceros, expertos en derecho civil advierten que no funciona como un reemplazo automático del testamento, debido a los límites que impone la ley para proteger a los herederos forzosos.

¿Cómo funciona la donación de bienes en Colombia?

A diferencia de un acuerdo verbal, la donación de bienes en Colombia requiere formalidades estrictas según el valor y la naturaleza del patrimonio. Si el bien supera los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), es obligatorio realizar un trámite conocido como insinuación de donación ante un notario público, mediante escritura pública.

Para que este trámite proceda, el donante debe demostrar ante el notario que conserva suficientes bienes o ingresos para garantizar su propia subsistencia digna. La ley busca evitar que una persona quede en estado de indigencia por desprenderse de todo su patrimonio.

La donación puede reducir significativamente los bienes que entrarían a un futuro juicio de sucesión, pero no puede utilizarse para desheredar a familiares ni para repartir el patrimonio de forma arbitraria.

La legislación sucesoral colombiana establece las llamadas asignaciones forzosas (como la legítima rigurosa), que obligan a destinar al menos la mitad de los bienes a los herederos directos, principalmente los hijos o, en su defecto, los padres.

Si una persona dona en vida todos sus bienes a un solo hijo o a un tercero afectando la cuota que por ley corresponde a los demás herederos, estos últimos pueden interponer una acción judicial —conocida como acción de inoficiosa donación— tras la muerte del donante para exigir que se reintegre lo donado en exceso.

Diferencias entre el testamento y donación

El testamento puede modificarse o anularse cuantas veces quiera el titular hasta el día de su fallecimiento. La donación, una vez aceptada y perfeccionada, es irrevocable por regla general, salvo casos extremos de ingratitud grave.

Al donar, se pierde la propiedad inmediata. No obstante, muchos ciudadanos optan por la donación con reserva de usufructo, una modalidad que permite transferir la propiedad al beneficiario, pero garantiza que el donante pueda seguir viviendo en el inmueble o cobrando sus arriendos hasta su fallecimiento.