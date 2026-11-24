Cinco meses se cumplieron tras los fatídicos terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio del 2026. Miles de muertos y damnificados, estas fueron las cifras que estremecieron al mundo entero y reflejaron la magnitud de la tragedia que azotó al país vecino durante aquella tarde.

Por esto, diversas organizaciones, fundaciones, ONG’s y figuras públicas se unieron en pro de los más afectados y la reconstrucción de las zonas más devastadas por los movimientos telúricos.

Este fue el caso de Shakira, quien dio a conocer detalles del proceso que se encuentra adelantando junto a Global Citizen para ayudar a más de 13 mil niños a volver a estudiar.

Global Citizen y Shakira ayudan a niños venezolanos

Por medio del más reciente reporte de la barranquillera, en su cuenta oficial de Instagram, se anunció que cinco organizaciones venezolanas recibirán subsidios del Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA para ayudar a más de 13 mil niños a volver al aprendizaje tras el desastre natural.

Las organizaciones beneficiadas son: Impactos, Fundación Madre María Luisa Casar, Asociación Provida de Venezuela – PROVIVE, Autismo en Voz Alta y AC EmpoderaME. Además, la organización anunció que el Fondo ha invertido aproximadamente 9,55 millones de dólares en 63 organizaciones en 21 países y se prevé que llegue a más de 413.000 niños durante el 2027.

“Desde la tutoría y el aprendizaje inclusivo hasta el aprendizaje social-emocional, las actividades basadas en el deporte, la nutrición y el desarrollo de maestros, estas organizaciones están ayudando a crear entornos de aprendizaje más seguros e inclusivos. Juntos, se prevé que lleguen a más de 13.000 niños”, aseguró Global Citizen.

Shakira exalta la importancia de la educación

Además, la barranquillera exaltó, junto a Hugh Evans, fundador del fondo, la importancia de la educación en las comunidades más jóvenes alrededor del mundo.

Con 30 años de impacto en Colombia, la cantante también aseguró que van a extender dicho compromiso en Chocó con la construcción de 14 escuelas nuevas que ya han comenzado a trabajarse.