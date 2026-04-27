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Confirman sabotaje dentro de La Casa de los Famosos: ¿habrá consecuencias?

Los participantes empezarán una semana distinta bajo las trascendentales decisiones del ‘Jefe’.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

abril 27 de 2026
10:54 a. m.
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La decimosexta semana ya dio inicio y el top 8 de La Casa de los Famosos Colombia 2026 ha sorprendido a todos los participantes que manifestaron su interés y emoción por continuar en la famosa competencia.

Tras la más reciente eliminación de Aura Cristina Geithner, el ‘Jefe’ ha dado a conocer nuevas condiciones para el juego ya que una novedad revolucionará la nueva semana de juego en el exitoso reality del Canal RCN.

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¿En qué consiste el nuevo sabotaje en el juego?

Según el más reciente anuncio, dado por medio de las redes sociales oficiales de La Casa de los Famosos en Instagram, la inteligencia artificial se apoderará de la competencia ya que los participantes serán saboteados por medio de una novedosa dinámica.

Pese a que hasta el momento no se conocen mayores detalles de lo que vendrá, los usuarios tendrán una trascendental participación en lo que se avecina, pues podrán realizar propuestas sobre las dinámicas que desean ver con este poder.

Por supuesto, la participación del público no se ha hecho esperar ya que varios internautas han dado a conocer sus propuestas para poder revolucionar el rumbo de las últimas cuatro semanas de competencia oficial.

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¿Qué ocurrió en el reciente posicionamiento?

Por otro lado, los participantes protagonizaron uno de los más polémicos posicionamientos hasta el momento ya que las rencillas no se hicieron esperar.

Uno de los momentos más discutidos fue cuando Mariana Zapata decidió acercarse a su excompañera Aura Cristina para manifestarle su inconformidad con sus actitudes durante las últimas semanas del juego.

Según sus comentarios, la mujer no logró “tomar partido” por ninguno de los bandos en el juego por lo que la catalogó como una jugadora “tibia”. Así mismo, Zapata le recalcó su inconformidad con sus molestias ya que le explicó que sus problemas con Beba no eran de su incumbencia.

Por su parte, Alejandro Estrada también se posicionó frente a la actriz para manifestarle su interés por verla actuar de manera concreta en caso de que tuviera la oportunidad de seguir en el juego.

Cabe recalcar que Geithner tuvo serios enfrentamientos, en los días más recientes, al manifestar sentirse excluida por parte de sus compañeros del equipo tormenta.

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