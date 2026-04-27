Exjugador colombiano de San Lorenzo pidió apoyo: “Estoy con muchas deudas"

El futbolista colombiano Diego Perea pide ayuda para su familia a través de redes sociales, donde publicó un video en el que expone su difícil situación económica actual. El exjugador de San Lorenzo aseguró que enfrenta deudas y falta de trabajo.

El delantero, de 23 años, relató que atraviesa problemas financieros que incluso ponen en riesgo su estabilidad familiar, por lo que acudió públicamente a solicitar apoyo laboral.

¿Qué le pasó a Diego Perea, exjugador de San Lorenzo?

Diego Andrés Perea Tapias, nacido en Medellín el 15 de noviembre de 2002, explicó que su situación cambió tras su paso por el fútbol argentino, donde hizo parte de San Lorenzo y también tuvo vínculo con Almirante Brown.

En el video, el jugador afirmó que fue afectado por decisiones de representantes que, según él, perjudicaron su carrera. “Estuve muy bien en San Lorenzo, jugué torneos importantes, pero hubo personas que se aprovecharon”, señaló.

Perea también indicó que actualmente no cuenta con empleo y enfrenta deudas que podrían llevarlo a perder su vivienda. Según su testimonio, incluso ha recibido amenazas, lo que incrementa la preocupación por la seguridad de su familia.

El caso llamó la atención en redes sociales, donde el futbolista ya había tenido visibilidad por apariciones junto a Sebastián Villa.

¿Por qué Diego Perea pide ayuda en redes sociales?

El jugador explicó que su intención no es pedir dinero, sino encontrar una oportunidad laboral para sostener a su esposa e hijo. “No pedimos nada regalado, solo una mano”, expresó.

Estoy con muchas deudas, que prácticamente nos echan a la calle. Acudimos a ustedes para buscar ayuda, buscar algún trabajo. No pedimos nada regalado, sino una mano para mi señora y mi hijo. Venimos de tiempos difíciles porque en un momento estuve muy bien en San Lorenzo, jugué Copa Argentina, Copa Sudamericana, la liga, pero hubo personas que me hicieron mucho daño; unos representantes se aprovecharon de mi carrera y por una comisión me dejaron tirado, no les importó nada

Su pareja también intervino en el mensaje, asegurando que intentaron generar ingresos trabajando con un vehículo, pero fueron víctimas de una estafa que agravó la situación económica.

Además, Perea reveló que llevan dos meses sin poder pagar el arriendo, lo que aumenta la urgencia de encontrar una solución. “Uno no se imagina las vueltas de la vida”, afirmó.

El futbolista aseguró que continúa buscando opciones dentro y fuera del deporte, mientras intenta estabilizar su situación personal y proteger a su familia.