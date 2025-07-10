CANAL RCN
Revelaron el salario de los community manager en Colombia: impactante diferencia con México y España

Tras la polémica de Luisa Lafaurie, hija de María Fernanda Cabal, revelaron el salario de un community manager en Colombia.

Salario community manager en Colombia
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
10:53 a. m.
Una reciente oferta laboral publicada por la emprendedora Luisa Lafaurie Cabal, hija de María Fernanda Cabal, encendió un intenso debate en las redes sociales que terminó por evidenciar la compleja realidad del salario Community Manager en Colombia.

La controversia surgió a raíz de una convocatoria para el puesto de CM, donde, según la crítica de los usuarios, se solicitaban responsabilidades equivalentes a múltiples cargos, generando la percepción de una subvaloración del trabajo digital.

El salario de un Community Manager en Colombia

La empresaria, conocida en plataformas como "Luisa Postres", no solo recibió críticas por la extensión de las tareas requeridas para el puesto, sino que incrementó la indignación al emitir comentarios que menospreciaban trabajos como el de los cajeros de tiendas.

Ante la ola de rechazo, Lafaurie Cabal se vio obligada a publicar una disculpa pública reconociendo que "la embarré". La emprendedora admitió que lanzó una convocatoria sin la claridad necesaria sobre el perfil buscado y que su respuesta posterior fue "grosera", además de menospreciar trabajos dignos.

Más allá del incidente puntual, la polémica sirvió de catalizador para discutir las remuneraciones reales en el sector. De acuerdo con datos de la Iebs Business School, el salario de un Community Manager en Colombia para perfiles junior oscila entre $1.5 millones y $2 millones de pesos mensuales.

Para un especialista senior, la cifra puede ascender a más de $3.5 millones. Sin embargo, estas cifras quedan en desventaja al compararse con el panorama internacional.

La brecha salarial de los Community Manager en Colombia vs. México y España

La comparación con otros mercados internacionales reveló una notoria brecha salarial para quienes ejercen este oficio en el país.

Por ejemplo, en México, un CM junior puede aspirar a cerca de $2.5 millones de pesos colombianos. La diferencia se dispara en los puestos senior, donde el salario en México puede superar los $6.2 millones, casi el 80% más que su contraparte colombiana mejor pagada.

La situación es aún más dramática al contrastar el Salario Community Manager en Colombia con el de España. Un CM junior en la península ibérica puede ganar entre $6.7 millones y $9.02 millones, lo que representa entre un 346% y 501% más que el sueldo promedio en Colombia por tareas equivalentes y los senior españoles pueden incluso superar los $18.5 millones mensuales.

