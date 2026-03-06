Salto ecuestre en Bogotá 2026: Concurso CSN en el Club El Rancho

Durante dos semanas de marzo, los mejores jinetes de Colombia se darán cita en el Gran Clásico Delipavo, un evento de alto rendimiento abierto al público que promete adrenalina, deporte y un plan familiar imperdible.

¿Cuándo y dónde es el concurso de salto ecuestre en Bogotá?

La capital colombiana se consolida como el escenario estratégico por excelencia para el deporte ecuestre de alto rendimiento. Durante este primer semestre, el Club Campestre El Rancho abrirá sus puertas para albergar el Concurso Nacional de Salto Dos Estrellas (CSN2*) y el esperado Concurso Nacional de Salto Tres Estrellas (CSN3*) Gran Clásico Delipavo.

Para los aficionados y curiosos de esta disciplina, las competencias están divididas en dos jornadas consecutivas que prometen un espectáculo deportivo sin precedentes:

Primera semana: Del 11 al 15 de marzo de 2026.

Segunda semana: Del 18 al 22 de marzo de 2026.

Este evento forma parte del calendario deportivo oficial y se desarrolla bajo los estrictos lineamientos de la Federación Ecuestre Colombiana, garantizando la profesionalización del circuito, el juego limpio y, sobre todo, el bienestar equino.

Atletas y caballos: el nivel de competencia en El Rancho

El certamen no es solo una exhibición, es una de las citas más exigentes y relevantes del país. Con una proyección de más de 30 pruebas por semana y cerca de 600 inscripciones semanales, el evento reunirá a aproximadamente 160 binomios (la pareja conformada por el jinete y el caballo) en plena competencia.

Las pistas, reconocidas por su excelente infraestructura técnica, verán saltos con alturas que van desde los 1.10 metros hasta los 1.40 metros. Esto permite la participación en diversas categorías: caballos de primer y segundo año, categoría juvenil y abierta.

Este concurso representa el compromiso del club con la excelencia deportiva y con la consolidación de Bogotá como una plaza fundamental. Queremos ofrecer un escenario del más alto nivel, donde jinetes y caballos encuentren condiciones técnicas óptimas

Señaló Ricardo Mendoza, presidente del Comité de Hípica del Club El Rancho.

El semillero de las nuevas promesas del deporte colombiano

Más allá de ver a los jinetes consolidados, el CSN2* y el CSN3* funcionan como una vitrina fundamental para el recambio generacional del deporte en Colombia. La exigencia de las pistas bogotanas pone a prueba a los nuevos talentos frente a la atenta mirada de entrenadores y jueces nacionales.

Andrés Perdomo, jefe de Deportes del Club, destacó el valor formativo de la cita:

La realización de dos semanas consecutivas de competencia fortalece el calendario ecuestre del país y genera oportunidades reales para nuevas generaciones. Nuestro propósito es integrar alto rendimiento, formación y apertura al público.

Más que un deporte: un plan familiar y gastronómico imperdible

La organización estima una asistencia superior a las 2.000 personas por semana, consolidándose como un excelente plan de fin de semana abierto a la ciudad.

Además de vibrar con la elegancia y tensión de la competencia deportiva, los asistentes, familias y público general podrán disfrutar de una experiencia completa que incluye:

Una amplia zona comercial.

Oferta gastronómica de primer nivel.

Presencia de marcas aliadas y patrocinadores oficiales como Troya, Tepanyaki, La Ecuestre y Delipavo, este último siendo el gran patrocinador de la segunda semana que lleva su nombre.

Con esta iniciativa, el salto ecuestre se posiciona no solo como una disciplina de élite, sino como una plataforma que articula perfectamente el deporte, la ciudad y el entretenimiento familiar en Bogotá.