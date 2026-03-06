CANAL RCN
Deportes

Millonarios ya tiene calendario en la Copa Sudamericana: fechas clave para los azules

Fechas definidas para Millonarios en la Copa Sudamericana tras vencer a Atlético Nacional.

Millonarios en Copa Sudamericana
Foto: Millonarios

Noticias RCN

marzo 06 de 2026
01:09 p. m.
La clasificación de Millonarios a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 ya tiene a los hinchas azules pendientes del calendario.

El equipo capitalino aseguró su presencia en el torneo continental luego de superar a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, resultado que le permitió avanzar a la siguiente etapa del certamen organizado por la CONMEBOL.

Fecha sorteo Copa Sudamericana 2026

Con el cupo asegurado, ahora la atención se centra en el sorteo de la fase de grupos, programado para el 19 de marzo de 2026 a las 6:00 p. m., en la ciudad de Luque, en Paraguay, donde se definirá el camino del conjunto embajador en la competencia internacional.

Según el sistema de la Copa Sudamericana, los equipos se distribuyen en bombos de acuerdo con su ranking y desempeño reciente.

Millonarios quedó ubicado en el Bombo 2, por lo que enfrentará a un rival del Bombo 1, otro del Bombo 3 y uno más del Bombo 4.

Cada grupo estará compuesto por cuatro clubes, que disputarán partidos de ida y vuelta. Es decir, cada equipo jugará seis encuentros en total: tres como local y tres como visitante.

Fechas en las que jugará Millonarios en la Copa Sudamericana

El calendario de la fase de grupos ya está establecido por CONMEBOL, aunque los días exactos dependerán del sorteo y de la programación televisiva.

Las jornadas en las que Millonarios disputará sus compromisos son las siguientes:

  • Fecha 1 (visitante): 7, 8 o 9 de abril de 2026
  • Fecha 2 (local): 14, 15 o 16 de abril de 2026
  • Fecha 3 (local): 28, 29 o 30 de abril de 2026
  • Fecha 4 (visitante): 5, 6 o 7 de mayo de 2026
  • Fecha 5 (visitante): 19, 20 o 21 de mayo de 2026
  • Fecha 6 (local): 26, 27 o 28 de mayo de 2026
De esta manera, el club bogotano tendrá dos partidos consecutivos como local en la segunda y tercera jornada, lo que podría representar una ventaja deportiva para sumar puntos importantes ante su afición.

El formato del torneo establece que solo el líder de cada grupo avanzará directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Por su parte, el segundo de cada zona deberá disputar una fase de playoffs frente a los equipos que terminen terceros en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Este sistema hace que cada punto sea determinante desde el inicio, pues el margen de error es mínimo para los clubes que buscan mantenerse en competencia internacional.

La clasificación de Millonarios tras eliminar a Atlético Nacional generó entusiasmo entre los aficionados azules, quienes esperan que el equipo tenga una participación destacada en el torneo continental. En las próximas semanas se conocerán los rivales exactos del conjunto capitalino y el orden definitivo de los partidos.

Mientras tanto, la expectativa crece entre los seguidores del equipo embajador, que sueñan con ver a su club avanzar a las fases definitivas de la Copa Sudamericana 2026.

