Alarmante cifra de menores desaparecidos en Bogotá: nueve meses sin rastro de Ayelén Sofía Páez

La desaparición de menores de edad mantiene en alerta máxima a las autoridades y en angustia a decenas de familias que buscan desesperadamente a sus hijos.

De acuerdo con datos de la Policía Nacional, en lo que va de 2025 se han registrado 91 casos por desaparición forzada en el país, de los cuales 43 corresponden únicamente a la ciudad de Bogotá.

Entre los casos que mantienen las alarmas encendidas se encuentran las desapariciones de Ayelén Sofía y María Geraldine Barragán en Bogotá. La primera lleva nueve meses sin ser localizada, mientras que la segunda no tiene ningún tipo de información desde el pasado 17 de abril.

Claudia Oliveros, madre de Ayelén Sofía, expresó su frustración ante la falta de avances en la investigación:

Durante estos nueve meses de intensa búsqueda, tanto de familiares como de la fiscalía, no se ha tenido ninguna pista, no hay absolutamente nada. No podemos decir si se fue con una amiga, con un amigo. No podemos decir ninguna hipótesis porque no tenemos absolutamente nada hasta el momento.

La última pista de Ayelén Sofía Paéz en Bogotá

El último registro de Ayelén Sofía fue captado en video de cámaras de seguridad en la localidad de Kennedy, después de que desapareciera en Chapinero.

Nosotros no hemos podido salir de acá, de esta localidad, específicamente del barrio Rubí. Hemos buscado a sus alrededores.

Respecto a la respuesta de las autoridades, Claudia señaló que, aunque han sido atendidos por la Fiscalía, los resultados no han sido concretos:

"El señor fiscal siempre nos ha abierto las puertas, siempre nos ha acogido. Cada vez que hemos necesitado hablar con él, nos abre sus puertas, nos atiende, nos dice que estamos trabajando sobre el caso. Pero no hay nada específico, no hay nada que nos conduzca o que nos indique dónde o hacia dónde ir a buscarla específicamente".

Familias de menores de desaparecidos se unen en la búsqueda

Las familias afectadas han unido esfuerzos para visibilizar estos casos y solicitan a los medios de comunicación que mantengan viva la imagen de los menores desaparecidos.

"Así como ella, siguen desapareciendo más niños. Ahorita nos hemos unido a otra familia que también está clamando por que nos ayuden a encontrarla", dijo la madre de Ayelén Sofía.

Detrás de cada cartel y cada fotografía compartida en redes sociales se encuentran padres que atraviesan noches sin dormir, en una búsqueda incansable que se extiende por meses sin respuestas concretas de las autoridades competentes.