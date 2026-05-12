CANAL RCN
Economía

Metro de Bogotá busca conductores de tren: bachilleres y sin experiencia

La convocatoria laboral de la Línea 1 del Metro de Bogotá busca bachilleres, técnicos y tecnólogos para siete cargos operativos, varios de ellos sin experiencia previa.

Metro de Bogotá ofertas de Empleo
FOTO: @MetroBogota

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
09:01 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Línea 1 del Metro de Bogotá abrió una convocatoria laboral para vincular aproximadamente a 180 personas en cargos clave para la futura operación del sistema. El proceso hace parte de la preparación para la puesta en marcha del proyecto y contempla oportunidades dirigidas principalmente a bachilleres, técnicos y tecnólogos interesados en acceder a empleo formal en la capital.

La decisión que tomó el 70% de los bogotanos sobre el futuro del Metro de Bogotá
RELACIONADO

La decisión que tomó el 70% de los bogotanos sobre el futuro del Metro de Bogotá

La convocatoria fue anunciada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, que invitaron a la ciudadanía a consultar los requisitos de cada perfil y completar el proceso de inscripción. Las personas interesadas deberán contar con su hoja de vida actualizada en formato PDF para cargarla durante la postulación.

Uno de los puntos más llamativos del proceso es que varios de los cargos no requieren experiencia previa, debido a que las personas seleccionadas recibirán formación para desempeñar sus funciones dentro de la operación ferroviaria.

Además, las vacantes ofrecen contrato a término indefinido y turnos rotativos, según la información publicada a través de la agencia de empleo Magneto.

¿Qué cargos tiene la convocatoria laboral del Metro de Bogotá?

La convocatoria de la Línea 1 del Metro de Bogotá contempla siete cargos estratégicos para garantizar el funcionamiento y la seguridad del sistema. Entre las vacantes disponibles se encuentran:

  • Auxiliar de estación (bachiller, sin experiencia).
  • Conductor(a) de tren (bachiller, sin experiencia).
  • Controlador(a) de comunicaciones (bachiller, experiencia deseable en call center).
  • Controlador(a) de energía (tecnólogo en áreas eléctricas o electromecánicas).
  • Controlador(a) de mantenimiento (técnico en mantenimiento industrial o mecánica).
  • Controlador(a) de operación ferroviaria (tecnólogo en logística o transporte).
  • Controlador(a) de centro de seguridad (bachiller, experiencia deseable en monitoreo CCTV).

La oferta laboral está dirigida especialmente a jóvenes entre 18 y 25 años que busquen su primer o segundo empleo formal y estén interesados en roles operativos.

¿Cuánto pagan y cómo inscribirse a las vacantes del Metro?

De acuerdo con la información publicada en la convocatoria, los salarios pueden llegar a los $2.000.000 y varios cargos incluyen formación para el rol, incluso para personas sin experiencia previa.

Para inscribirse a la oferta laboral puede hacerlo a través del formulario creado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, donde deberá cargar su hoja de vida en formato PDF. Además, puede hacerlo a través de la página web de Magneto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Dólar en Colombia se disparó y hoy, 12 de mayo, alcanzó precio que no se veía hace meses

Automovilismo

Conductores de carros híbridos y eléctricos en Colombia recibirán alivio económico: ojo a los beneficios

Automovilismo

Famosa marca de carros volverá a Colombia luego de 32 años: estos son los vehículos que llegarán

Otras Noticias

Nicolás Maduro

"Muy delicado": famosa vidente hizo inesperada predicción sobre Nicolás Maduro

La vidente explicó por qué el futuro de Nicolás Maduro no sería para nada alentador.

Consejo de Estado

Consejo de Estado emite dura respuesta la presidente Petro: "A poderes desbordados, controles efectivos"

El alto tribunal aseguró que los pronunciamientos del presidente y otros funcionarios del Ejecutivo sobre las recientes decisiones judiciales "desinforman y descontextualizan".

EPS

Bebé de un mes murió por un traslado que la Nueva EPS no autorizó en Bucaramanga

Artistas

Luto: se confirmó la muerte de reconocida actriz en las últimas horas

Giro de Italia

🔴EN VIVO🔴 Giro de Italia 2026: siga en directo el recorrido de la etapa 4