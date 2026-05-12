Metro de Bogotá busca conductores de tren: bachilleres y sin experiencia

La Línea 1 del Metro de Bogotá abrió una convocatoria laboral para vincular aproximadamente a 180 personas en cargos clave para la futura operación del sistema. El proceso hace parte de la preparación para la puesta en marcha del proyecto y contempla oportunidades dirigidas principalmente a bachilleres, técnicos y tecnólogos interesados en acceder a empleo formal en la capital.

La convocatoria fue anunciada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, que invitaron a la ciudadanía a consultar los requisitos de cada perfil y completar el proceso de inscripción. Las personas interesadas deberán contar con su hoja de vida actualizada en formato PDF para cargarla durante la postulación.

Uno de los puntos más llamativos del proceso es que varios de los cargos no requieren experiencia previa, debido a que las personas seleccionadas recibirán formación para desempeñar sus funciones dentro de la operación ferroviaria.

Además, las vacantes ofrecen contrato a término indefinido y turnos rotativos, según la información publicada a través de la agencia de empleo Magneto.

¿Qué cargos tiene la convocatoria laboral del Metro de Bogotá?

La convocatoria de la Línea 1 del Metro de Bogotá contempla siete cargos estratégicos para garantizar el funcionamiento y la seguridad del sistema. Entre las vacantes disponibles se encuentran:

Auxiliar de estación (bachiller, sin experiencia).

Conductor(a) de tren (bachiller, sin experiencia).

Controlador(a) de comunicaciones (bachiller, experiencia deseable en call center).

Controlador(a) de energía (tecnólogo en áreas eléctricas o electromecánicas).

Controlador(a) de mantenimiento (técnico en mantenimiento industrial o mecánica).

Controlador(a) de operación ferroviaria (tecnólogo en logística o transporte).

Controlador(a) de centro de seguridad (bachiller, experiencia deseable en monitoreo CCTV).

La oferta laboral está dirigida especialmente a jóvenes entre 18 y 25 años que busquen su primer o segundo empleo formal y estén interesados en roles operativos.

¿Cuánto pagan y cómo inscribirse a las vacantes del Metro?

De acuerdo con la información publicada en la convocatoria, los salarios pueden llegar a los $2.000.000 y varios cargos incluyen formación para el rol, incluso para personas sin experiencia previa.

Para inscribirse a la oferta laboral puede hacerlo a través del formulario creado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, donde deberá cargar su hoja de vida en formato PDF. Además, puede hacerlo a través de la página web de Magneto.