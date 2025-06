"Vomité un sapo": El estremecedor relato de Sara Uribe tras ser víctima de brujería

La reconocida presentadora, modelo y empresaria Sara Uribe compartió un capítulo profundamente perturbador de su vida personal.

En una reciente entrevista, Uribe detalló una experiencia que, según sus palabras, la sumergió en un periodo de afectaciones físicas y espirituales, atribuyéndolas a una práctica de brujería conocida como "entierro".

La impactante revelación tuvo lugar durante su participación en el podcast ‘Vos Podés’, conducido por Tatiana Franko. Narración desde el minuto 40.

Allí, la paisa describió cómo, hace algunos años, comenzó a experimentar una serie de dolencias inexplicables. Su físico se deterioró notablemente: una delgadez extrema, caída abundante del cabello, amígdalas con pus persistente y una sensación general de malestar que le impedía sentirse plena.

A pesar de estas aflicciones, lo más desconcertante para ella fue una opresión constante en el estómago que le dificultaba la respiración, un problema para el que buscó soluciones médicas sin éxito, incluso sometiéndose a varias intervenciones que no lograron aliviar su condición.

Sara Uribe describió la liberación de las energías negativas de la brujería

El estremecedor relato de Sara Uribe llegó con la descripción de un evento que marcó un antes y un después en su vida.

En medio de su deterioro físico y emocional, un grupo de personas cercanas a ella acudió a su hogar y comenzó a realizar oraciones.

Uribe narró que, tras una intensa lucha por sentarse en un mueble, logró vomitar. "Empiezan a orar por mí y darme vasos de agua bendita y yo vomito un sapo, un gusano y bola de pelos de mi cuerpo", afirmó.

La experiencia se intensificó con la aparición de un "olor fétido, de esos que buscan los gallinazos", una descripción vívida que buscaba enfatizar la naturaleza de lo que, según ella, estaba siendo expulsado de su cuerpo.

Tras este suceso, Uribe relató una mejoría inmediata y profunda: pudo "volver a respirar y dormir en su vida", una clara indicación del alivio que sintió.

Sara Uribe habló del karma en entrevista

Aunque Uribe enfatizó que personalmente no cree en la brujería porque no desea "darle poder a eso", su narración no dejó dudas sobre la naturaleza sobrenatural de lo que experimentó.

De manera reflexiva, Sara Uribe añadió otra capa a su estremecedor relato, conectando su vivencia con el concepto del karma. La empresaria expresó sentir que todo el sufrimiento y las extrañas afecciones que padeció fueron, en cierto modo, una "retribución" o "pago" por errores cometidos en el pasado.