Estas son las herramientas digitales que Migración Colombia implementará para el control de viajeros este fin de año

Ya se acercan las fechas de fin de año y con ello, el incremento en los flujos de viajeros. Por esto, recientemente Migración Colombia anunció que fortalecerá los controles migratorios mediante el uso de herramientas tecnológicas que buscan agilizar los procesos de ingreso y salida del país.

Herramientas digitales de Migración Colombia para el control de viajeros

La entidad hizo un llamado a viajeros nacionales y extranjeros para que utilicen de manera anticipada la plataforma Check-Mig, el sistema digital que permite precargar la información del viaje y reducir los tiempos de espera en aeropuertos y pasos fronterizos.

A través de esta herramienta, los viajeros pueden registrar con antelación datos como el número de vuelo, la aerolínea, el motivo del viaje, el lugar de hospedaje, el estado de salud y otra información relevante.

El diligenciamiento debe realizarse en el portal web de Migración Colombia entre 72 horas y hasta una hora antes del viaje, seleccionando el idioma, el medio de transporte, el tipo de trámite, ingreso o salida del país y el puesto de control migratorio. Una vez completado el proceso, el sistema envía una confirmación al correo electrónico del usuario.

Adicional a esto, Migración Colombia también pide a los usuarios hacer uso de Biomig, el sistema automatizado de control migratorio que emplea reconocimiento biométrico del iris o del rostro para permitir un tránsito más rápido, seguro y sin contacto físico.

Esta tecnología evita filas extensas y optimiza el flujo de pasajeros en los principales puntos de entrada y salida del país.

Actualmente, Biomig está disponible en los aeropuertos internacionales El Dorado, José María Córdova, Rafael Núñez, Alfonso Bonilla Aragón, Ernesto Cortissoz, Matecaña y Los Garzones, así como en el puesto de control terrestre de Rumichaca, en Nariño.

La entidad señaló que se prevé una expansión gradual del sistema a otros terminales del territorio nacional.

El uso de Biomig está habilitado para ciudadanos colombianos mayores de 18 años para ingresar y salir del país; para menores entre 12 y 17 años únicamente para ingresar, con autorización de sus padres o tutores; y para extranjeros mayores de edad solo para la salida del territorio nacional.

RELACIONADO Migración Colombia rescata 17 menores en poder de secta judía ortodoxa en Antioquia

El proceso de enrolamiento se realiza una sola vez, es gratuito y se lleva a cabo en puntos autorizados, donde se verifica la documentación y se capturan los datos biométricos, principalmente la imagen del iris.

Una vez registrado, el viajero solo debe ubicar su documento en el lector, seleccionar el idioma en la pantalla y seguir las instrucciones del sistema, que valida la información biométrica y autoriza el paso si todo se encuentra en regla.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, destacó que la implementación de Check-Mig y Biomig permite atender de manera eficiente el aumento de viajeros durante esta época, al tiempo que fortalece la seguridad y reduce los tiempos de atención.