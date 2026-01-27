Se estrenó el video de 'Aventurero en el cielo', el homenaje a Yeison Jiménez: es tendencia en redes

Yeison Jiménez, uno de los más grandes artistas de la música popular en Colombia, falleció el pasado 10 enero tras un accidente aéreo. Por esta razón, varios de sus colegas en la música se han unido para rendirle diferentes homenajes póstumos.

Uno de los actos más aplaudidos por los seguidores del cantante caldense fue la canción 'Aventurero en el cielo', la cual es interpretada por varios de sus amigos y se estrenó el 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, donde su familia, colegas y seguidores se unieron para darle el último adiós.

'Aventurero en el cielo': el video que es tendencia en redes

La canción reúne a varios de los cantantes más conocidos en el género popular, quienes escribieron la letra recordando algunas de las canciones de Jiménez.

Luis Alfonso, Alzate, Ciro Quiñónez, El Charrito Negro, Jessi Uribe, Paola Jara, Francy, Arelys Henao, Alexis Escobar, Alan Ramírez, Pipe Bueno y Jhon Alex Castaño protagonizan el homenaje, vestidos de blanco y acompañados por caballos, la gran pasión del fallecido artista.

Los mensajes para Yeison Jiménez tras el estreno del videoclip

Ciro Quiñónez: "No es una canción, es un homenaje lleno de amor que hoy hacemos todos los artistas del género regional popular colombiano, que te admiramos, te respetamos y que te vamos a extrañar profundamente".

Luis Alfonso: "Aquí quedas inmortalizado mi parcero. Nos vamos a encargar de que tu legado permanezca vivo… Nos unimos pa' cantarte con el corazón y que nos escuches desde arriba".

Pipe Bueno: "Una canción, un homenaje, un momento de pausa, de gratitud, de amor, pero sobre todo de unión. Con mucho amor, el género regional popular colombiano".