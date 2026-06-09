Festival Cordillera 2026: estos son los artistas que se presentarán en su nueva edición

Una nueva edición del famoso Festival Cordillera se tomará nuevamente la capital colombiana con la presencia de un selecto grupo de artistas que ya fueron revelados oficialmente y que llegarán a la ciudad los próximos 12 y 13 de septiembre.

“Es momento de atender el llamado entre las montañas, desde todas las altitudes, aquí comienza el regreso de la Cordillera”.

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¿Quiénes serán los artistas del Festival Cordillera 2026?

En este 2026, el río conduce hacia una nueva edición del Festival Cordillera. El próximo 12 y 13 de septiembre el Parque Simón Bolívar, pulmón verde de la capital, volverá a convertirse en el gran escenario de los sonidos que han recorrido el continente de extremo a extremo.

Este año se rendirá homenaje a las aguas del sur, cuyos caminos milenarios llevaron instrumentos, bailes y canciones a través del continente bajo la premisa “el futuro es latino”.

El cartel de este nuevo año reúne a grandes figuras de la música en español y latinoamericana. Desde Puerto Rico llegará Ricky Martin, uno de los artistas más influyentes de la música latina; Andrés Calamaro regresará con su histórico repertorio de rock en español y, desde México, Caifanes volverá a Bogotá con las canciones que han marcado a generaciones completas.

Desde el Caribe llegará Sean Paul, el reggae de Cultura Profética y Dread Mar I, la versatilidad de Vicente García, el funk latino de Los Amigos Invisibles y el fenómeno colombiano Beéle.

Así mismo, el rock estará presente para esta nueva edición al contar con la presencia de grandes leyendas como Miguel Mateos, Virus, Panteón Rococó, Draco Rosa, Fobia y Mägo de Oz. Mientras que la música colombiana estará representada por artistas como Grupo Niche, The Latin Brothers, Andrés Cepeda en solitario y junto a Poligamia, Doctor Krápula, Lido Pimienta, Kei Linch y Briela Ojeda.

¿Cómo adquirir boletas para el Festival Cordillera 2026?

Experiencias Aval realizará la preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval: Banco de Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas y la billetera digital dale! desde el martes 9 de junio a las 10:00am hasta el jueves 11 de junio a las 9:59am.

Las entradas para público general estarán disponibles desde el jueves 11 de junio a las 10:00am. por los canales oficiales de Ticketmaster.