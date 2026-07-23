Quién es alias Leo, el presunto cabecilla del EMC capturado por ataques con drones en Popayán

Las autoridades anunciaron la captura de tres presuntos integrantes del Estado Mayor Central (EMC) en Popayán, entre ellos alias Leo, señalado como cabecilla de las milicias urbanas, y alias Maicol, identificado como presunto dronista y explosivista.

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Según la información oficial, la operación fue el resultado de varios meses de investigación y seguimiento a los responsables de diferentes ataques registrados en la capital del Cauca bajo ordenes de alias Iván Mordisco.

De acuerdo con la investigación, el seguimiento a los presuntos responsables ya estaba en marcha antes del ataque con drones ocurrido el pasado 17 de julio contra el Cantón Militar José Hilario López. Ese atentado dejó dos soldados muertos y decenas de militares heridos, por lo que se reforzaron las labores de inteligencia que posteriormente condujeron a los allanamientos realizados en varios barrios de Popayán.

¿Quiénes fueron capturados por los ataques con drones en Popayán?

Tropas del Gaula Militar Cauca, junto con la Policía Nacional, adelantaron cinco diligencias de allanamiento y registro que permitieron la captura de alias Leo, alias Maicol y alias Yeny. Los tres fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado por darse al terrorismo, además de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones y explosivos de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Según el comunicado oficial, alias Leo era uno de los criminales más buscados de Popayán y habría sido el encargado de realizar inteligencia criminal y coordinar la logística para la comisión de atentados en la ciudad.

Por su parte, alias Maicol es señalado como presunto responsable de dos ataques con drones contra el Cantón Militar José Hilario López, ocurridos en abril y el 17 de julio de este año, además del carro bomba registrado en Belén de Los Andaquíes, Caquetá, en diciembre de 2025. Alias Yeny, según las autoridades, colaboraba con la identificación y seguimiento de objetivos estratégicos para la estructura criminal.

¿Qué elementos incautaron las autoridades durante la operación?

Durante el operativo, las autoridades incautaron dos drones con sus respectivos mandos, dos lentes de visión, dos carretes de fibra óptica de cinco kilómetros cada uno, dos granadas de gas lacrimógeno, cinco panfletos alusivos a las FARC-EP, cinco teléfonos celulares, dos motocicletas y licencias de tránsito.

De acuerdo con la investigación, estos elementos serían utilizados para la planeación y ejecución de nuevas acciones terroristas mediante drones, explosivos y vehículos controlados de forma remota.

Las autoridades informaron que los capturados y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso de judicialización.