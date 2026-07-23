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Unión Europea sanciona con dos millonarias multas a Google por vulnerar normativa digital

Google rechazó la medida y advirtió que afectará servicios valorados por los internautas.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

julio 23 de 2026
06:27 a. m.
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La Unión Europea sancionó este jueves al gigante tecnológico Google con dos multas que suman 890 millones de euros (1.015 millones de dólares), en aplicación del Reglamento de Mercados Digitales (DMA). Se trata de la sanción más elevada impuesta hasta ahora bajo esta normativa, diseñada para frenar los abusos de los grandes actores digitales.

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La Comisión Europea explicó que la primera multa, de 460 millones de euros, responde a que Google favoreció sus propios servicios en los resultados de su motor de búsqueda. La segunda, de 430 millones de euros, se debe a que la empresa impidió a desarrolladores de Play Store dirigir a los usuarios hacia otros puntos de venta.

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Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión encargada de lo Digital, calificó la decisión como “muy importante” y aseguró que busca “garantizar un terreno de juego equitativo” para todas las empresas en línea.

Reacciones de Google y tensiones con EE.UU.

Google rechazó la medida y advirtió que afectará servicios valorados por los internautas. Kent Walker, presidente de asuntos globales de la compañía, afirmó que para cumplir con la sanción deberán retirar funciones de búsqueda en tiempo real, como la visualización instantánea de precios y disponibilidad de hoteles, vuelos y restaurantes, además de desmantelar protecciones de seguridad en Google Play.

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La decisión amenaza con reavivar las tensiones comerciales con Estados Unidos. La administración de Donald Trump acusa a Bruselas de apuntar injustamente contra las tecnológicas estadounidenses y ha advertido que podría responder con aranceles.

Antecedentes

Desde la entrada en vigor de la DMA en 2024, la UE ya había multado a Meta y Apple con sanciones de 200 y 500 millones de euros en 2025. Google, por su parte, acumula un historial de sanciones europeas: entre 2017 y 2019 recibió multas por 8.200 millones de euros y en septiembre de 2025 fue castigada con 2.950 millones de euros.

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La nueva medida llega pocos días antes del primer aniversario del acuerdo comercial entre Washington y Bruselas, que había buscado aliviar fricciones.

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