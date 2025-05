Milan y Sasha sorprenden al tener su debut musical en compañía de Shakira

Shakira enterneció las redes sociales al compartir un especial momento con sus dos hijos, quienes han participado activamente en algunos de los más recientes eventos públicos de su madre. En una nueva oportunidad, los pequeños fueron los que tuvieron su primer debut musical en un importante evento.

Shakira en la gala de la fundación Let It Beat

El pasado 8 de mayo se llevó a cabo la gala oficial de la fundación Let It Bea, una iniciativa que rinde homenaje al talento emergente en jóvenes entre los 10 y 20 años del programa Next Generation of Artist. La noche estuvo marcada por varias presentaciones y música ya que los jóvenes del lugar pudieron interpretar varias canciones del disco.

No obstante, las miradas fueron puestas en Milan y Sasha, quienes pudieron interpretar la canción ‘The one’ mientras que también aparecieron en el videoclip oficial. El momento estuvo lleno de ovaciones, por parte de los asistentes, quienes expresaron su gran sorpresa por el talento musical de ambos niños al cantar, bailar y tocar algunos instrumentos.

La presencia de la barranquillera fue de suma importancia para sus hijos ya que se mostró bastante feliz y efusiva con los pequeños, quienes también cantaron en vivo junto a la banda musical del disco.

La fundación Let It Beat es un espacio que busca fortalecer el desarrollo de la música como un importante componente de transformación social al contar con el apoyo de Sony Music Latin.

Shakira celebra dos décadas de ‘Hips Don’t Lie’

Por otro lado, la cantante barranquillera celebró, durante los días más recientes, las dos décadas de su gran éxito ‘Hips Don’t Lie’ por medio de un gran performance en el show del presentador Jimmy Fallon. La artista interpretó nuevamente su canción en compañía del cantante Wyclef Jean, con quien grabó la colaboración en el año 2005.