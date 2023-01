En fotos: Shakira reapareció con nuevo mensaje estampado para Piqué

Shakira sigue dando de qué hablar en la prensa de entretenimiento y en las últimas horas la barranquillera protagonizó una nueva escena que sus seguidores vieron como una nueva tiradera en contra de su expareja Gerard Piqué, pues la mujer mandó a hacer una sudadera con una particular frase en el pecho.

Después que estrenara su éxito mundial junto a Bizarrap, en el que directamente atacó con frases contundentes a Gerard Piqué, exfutbolista español y padre de sus dos hijos. La canción rompió todos los récords posibles en las diferentes plataformas digitales y le dio la vuelta al mundo en tan solo horas.

Por esta razón, las reacciones de Piqué y Shakira siguen siendo centro de polémica en la prensa española y en las últimas horas aparecieron una serie de fotografías en las que Shakira posó con una sudadera que tenía estampada una frase contra su expareja.

"Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también", "Cambiaste un Ferrari por un Twingo", "Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques", "A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, canta la artista a ritmo de música electrónica en su nueva canción.

Cada frase ha sido repetida constantemente por las mujeres de todo el mundo, pues la canción invita a un empoderamiento del género femenino, ya que Gerard Piqué le fue infiel a la barranquillera, pero ella sacó provecho económico de esta difícil situación.

Pues la cantante reapareció en el mundo mediático luego que algunas seguidoras se acercaran a su vivienda y ella decidera saludarlas desde su balcón. Shakira salió con una enorme sonrisa a saludar a sus fans y con ella una sudadera que tenía estampada enormemente la frase de “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Cientos de personas aseguran que Shakira sacó provecho de esta situación trágica para ella y su familia y convirtió las lágrimas en millones de dólares, pues su tiradera contra Gerard Piqué se transformó en millones de reproducciones.

"Yo solo hago música, perdón que te sal-pique", dice, con esa pausa después de la primera sílaba. Y luego añade: "Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena", decía la canción de la barranquillera.

Este es el tercer éxito musical asociado a la ruptura de la mediática pareja luego de "Te felicito" y "Monotonía".

Shakira (45 años) y Piqué (35) anunciaron su separación en junio de 2022 tras más de una década juntos. La cantante planea vivir con sus hijos Milán (9) y Sasha (7) en Miami, pero aún tiene un asunto pendiente en España por el juicio que debe seguir por presunto fraude fiscal en una fecha por definir.