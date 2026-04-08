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Aerolínea reforzó su operación en Medellín con más vuelos y tarifas desde $131.761 por la Feria de las Flores

Una aerolínea reforzó su operación en Medellín por la Feria de las Flores con 236 vuelos, tarifas desde $131.761 y actividades para los viajeros.

Feria de las Flores 2024
Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
12:39 p. m.
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La Feria de las Floressigue impulsando el turismo en Medellín y las aerolíneas ya preparan una operación especial para atender el aumento de viajeros.

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Entre el 1 y el 9 de agosto, una de las compañías con mayor presencia en la ciudad anunció un refuerzo en su operación aérea, además de actividades culturales dirigidas tanto a turistas como a habitantes de la capital antioqueña.

Durante los días de la celebración, la aerolínea operará 236 vuelos en rutas nacionales e internacionales con origen o destino Medellín, una estrategia que busca facilitar la movilidad hacia uno de los eventos culturales más importantes de Colombia.

Más vuelos y tarifas desde $131.761 para viajar a Medellín

La compañía informó que durante la Feria de las Flores conectará de manera directa a Medellín con 13 destinos, de los cuales cinco son nacionales: Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y Bucaramanga.

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A nivel internacional, los vuelos estarán disponibles desde Aruba, Curazao, Ciudad de Guatemala, Montego Bay, Punta Cana, Santo Domingo, San José de Costa Rica y Ciudad de Panamá.

Además, los viajeros podrán encontrar tarifas desde $131.761, dependiendo de la ruta, la disponibilidad y la fecha de compra.

Según explicó Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial de Wingo, Medellín atraviesa un momento de gran atractivo turístico gracias a su transformación urbana, su oferta cultural y eventos como la Feria de las Flores, factores que han incrementado la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

La Comuna 13 también tendrá actividades durante la Feria de las Flores

La participación de la aerolínea no estará enfocada únicamente en el transporte de pasajeros. Como parte de la celebración, desarrollará una serie de experiencias inspiradas en la Feria de las Flores bajo el concepto "Vuela para que florezcas".

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Entre el 5 y el 6 de agosto, algunos vuelos incluirán activaciones temáticas para que los pasajeros comiencen a vivir el ambiente de la feria desde el trayecto.

En tierra, la iniciativa llegará a la Comuna 13, uno de los lugares más visitados por turistas en Medellín. Allí se instalará un mural que combinará arte urbano y flores naturales, elaborado por el artista local Ronald Arismendi, reconocido por colaborar en proyectos con marcas internacionales y artistas como Karol G.

La obra podrá visitarse entre el 4 y el 13 de agosto y estará acompañada por una intervención en el mirador de La Cima, donde locales y visitantes encontrarán un espacio inspirado en las flores y en la identidad visual de la aerolínea.

Con esta operación especial, la compañía busca responder al aumento de viajeros durante la Feria de las Flores y promover que quienes visiten Medellín también recorran algunos de los espacios culturales más representativos de la ciudad.

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