Georgina Rodríguez rompió el silencio tras comentarios por su cuerpo

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, rompió el silencio luego de que se viralizaran fotografías tomadas durante sus vacaciones. La modelo respondió a los comentarios sobre su físico con un mensaje en redes sociales que rápidamente generó miles de reacciones y el respaldo de varias figuras públicas.

¿Qué dijo Georgina Rodríguez tras las fotos de sus vacaciones?

Después de que circularan imágenes de sus vacaciones junto a Cristiano Ronaldo y sus hijos, Georgina Rodríguez decidió pronunciarse a través de su cuenta de Instagram, donde supera los 76 millones de seguidores.

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La modelo compartió un carrusel de fotografías en el que incluyó algunas de las imágenes que habían sido ampliamente comentadas en redes sociales y aprovechó para enviar un mensaje sobre la aceptación del cuerpo y el paso del tiempo.

Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo, escribió.

Rodríguez explicó que, como madre de seis hijos, una de sus mayores prioridades es transmitirles valores relacionados con el respeto, la autoestima y la importancia de no medir el valor de una persona por su apariencia física.

También cuestionó los estándares de belleza impuestos en las redes sociales y reflexionó sobre la presión que muchas mujeres enfrentan por cumplir con expectativas irreales.

¿Qué le dijo Cristiano Ronaldo a Georgina?

En su publicación, Georgina reveló que conversó sobre la situación con Cristiano Ronaldo, quien le expresó un mensaje de apoyo frente a las críticas.

Según contó, el futbolista le recordó que su valor no depende de su imagen, sino de la persona que es, destacando su papel como madre, profesional y compañera de vida.

La empresaria también explicó que mantiene una rutina de ejercicio, pero aclaró que su motivación está ligada al bienestar físico y emocional, no a cumplir con un determinado estándar de belleza.

"Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo", afirmó en otra parte de su mensaje, en el que insistió en que todos los cuerpos merecen respeto y gratitud.

El pronunciamiento de Georgina Rodríguez recibió miles de comentarios de apoyo por parte de sus seguidores. Entre las reacciones más llamativas estuvo la de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, quien respondió con varios emojis de aplausos como muestra de respaldo.