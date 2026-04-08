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Defensoría pide garantías de prensa, protesta y oposición al presidente electo Abelardo de la Espriella

La carta también cuestiona la eliminación de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y la desaceleración de la implementación del Acuerdo de Paz.

Foto: X @ABDELAESPRIELLA

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
12:32 p. m.
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La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, envió una comunicación preventiva al presidente electo Abelardo de la Espriella en la que le plantea preocupaciones sobre anuncios de su equipo de gobierno y le solicita garantizar la protección de los derechos humanos desde el inicio de su mandato.

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En la carta, Marín recordó que la Defensoría actúa con independencia y autonomía constitucional y que su misión es velar por la promoción y defensa de los derechos de todas las personas.

“Encuentro necesario plantearle los asuntos que nos generan inquietud con dos propósitos: primero, ofrecerle elementos para que evalúe los riesgos en materia de derechos humanos antes de adoptar decisiones; y segundo, formular recomendaciones desde una perspectiva constitucional”, señaló.

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Libertad de prensa, protesta y oposición política

La Defensora pidió al presidente electo garantizar la libertad de expresión y de prensa, luego de que De la Espriella diferenciara entre “periodistas auténticos” y “activistas”. También expresó preocupación por el anuncio de regresar al modelo del antiguo ESMAD para la contención de protestas, lo que podría desconocer avances logrados tras la expedición del Decreto 003 de 2021.

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Asimismo, solicitó ofrecer garantías inequívocas a la oposición política, advirtiendo que las declaraciones que asocien a sectores opositores con violencia pueden generar estigmatización y riesgos adicionales.

Institucionalidad, pueblos étnicos y medioambiente

La carta también cuestiona la eliminación de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y la desaceleración de la implementación del Acuerdo de Paz, recordando que este constituye una política de Estado y una obligación constitucional.

Marín pidió evitar decisiones regresivas frente a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y garantizar la consulta previa en proyectos de extracción de recursos naturales, así como transparencia sobre las sustancias que se usarán en la fumigación aérea de cultivos ilícitos.

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Educación y protección de colombianos en el exterior

La Defensora solicitó que la política educativa respete la diversidad y prevenga la discriminación por razones de género, orientación sexual o identidad, recordando casos emblemáticos como el de Sergio Urrego.

Marín también pidió que la política exterior priorice la protección de los colombianos en el exterior, víctimas de xenofobia, detenciones y deportaciones, y propuso instalar un canal de trabajo de alto nivel entre la Presidencia y la Defensoría para dar seguimiento a estas preocupaciones

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