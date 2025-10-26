CANAL RCN
Tendencias

Shakira deslumbra a Cali con histórico concierto junto al Grupo Niche

Shakira volvió a Colombia por la puerta grande. Recién nombrada por Billboard como “La Mejor Artista Pop Latina de Todos los Tiempos"

Crédito Fotografía: Chris Cornejo | Shakira deslumbra a Cali con histórico concierto junto al Grupo Niche
Noticias RCN

octubre 26 de 2025
11:21 a. m.
Nuestra querida Shaki hizo vibrar a más de 40.000 personas en el estadio Pascual Guerrero de Cali con un show cargado de energía, emociones y una colaboración inolvidable junto al Grupo Niche que marcó la historia de la música latina.

Shakira regresa a Cali con un concierto que hizo historia

La noche del 25 de octubre, Shakira regresó al estadio Pascual Guerrero después de 19 años para ofrecer el primero de dos conciertos con entradas agotadas en Cali. El espectáculo forma parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran: Estoy Aquí, con la que la artista celebra el éxito mundial de su último álbum y rinde homenaje a sus raíces latinas.

Durante el show, Shakira expresó su emoción de volver a la capital vallecaucana:

¡Qué lindo volver a casa! Cali sabe a caña, suena a tambores y tiene una alegría que contagia. Gracias por esperar

Dijo Shakira antes de prometer darlo todo por su público.

Una fusión inolvidable con el Grupo Niche

El momento más esperado llegó cuando Shakira sorprendió al público invitando al icónico Grupo Niche al escenario. Juntos interpretaron “Sin Sentimiento”, uno de los himnos más representativos de la salsa caleña. La presentación fue ovacionada por los más de 40.000 asistentes y se convirtió en un tributo vibrante a la cultura musical de la sucursal del Cielo.

Esta colaboración no solo unió a dos grandes referentes de la música latina, sino que también reafirmó el poder de Shakira para conectar con su herencia y con nuevas generaciones de fanáticos.

Impacto económico y turístico en Cali

El regreso de Shakira generó un impacto sin precedentes en la economía local. Según el alcalde Alejandro Éder, cada una de las fechas del concierto dejó una derrama económica estimada de 18 millones de dólares (aproximadamente 140.000 millones de pesos). La ocupación hotelera alcanzó el 100% y más de la mitad de los asistentes provenían de otras ciudades o países.

Además del impulso turístico, el evento reforzó la imagen de Cali como epicentro cultural y musical de Latinoamérica, consolidando su atractivo para grandes espectáculos internacionales.

Récords que consolidan el legado de Shakira

La artista colombiana atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera. Con su reciente título de Billboard como “La Mejor Artista Pop Latina de Todos los Tiempos”, Shakira se posiciona como la figura latina más influyente en la historia del pop global.

Su gira Las Mujeres Ya No Lloran es ya la más taquillera de una artista latina, con más de 130 millones de dólares recaudados y múltiples fechas agotadas en América Latina. En junio de 2025, se convirtió además en la primera mujer con canciones que superan los 100 millones de reproducciones en Spotify en cuatro décadas distintas.

Lo que sigue para “La Loba”

Tras su segunda fecha en Cali, Shakira continuará su gira por Bogotá el 1 de noviembre, antes de cerrar el año con presentaciones en Buenos Aires y Santiago. Su fusión con el Grupo Niche quedará como uno de los momentos más emblemáticos de su carrera y un homenaje inolvidable a la música latina.

