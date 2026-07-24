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¿Cómo afectan los nuevos aranceles a las exportaciones colombianas? María Claudia Lacouture explica sus efectos

Entre los sectores más golpeados por esta medida se encuentra el floricultor, que enfrenta una desventaja frente a competidores que mantienen el 10%.

Noticias RCN

julio 24 de 2026
11:24 a. m.
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El gobierno de Estados Unidos anunció la ampliación de nuevos aranceles de entre 10% y 12.5% a importaciones provenientes de 60 países, entre ellos Colombia. La medida impacta a sectores estratégicos de la economía nacional y genera preocupación en los gremios exportadores.

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María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana (AmCham), explicó que “un grupo reducido de productos colombianos” pasará de pagar un arancel del 10% al 12.5%. Según datos preliminares, “el 73% está exento” y el 27% sí entrará en la nueva tarifa.

Los productos colombianos más afectados por esta medida

Entre los sectores más golpeados se encuentra el floricultor, que enfrenta una desventaja frente a competidores que mantienen el 10%. También se verán afectados confecciones y textiles, confitería y chocolate, algunos alimentos procesados, cosméticos y productos de cuidado personal, manufacturas de plástico, equipos eléctricos, pescado y otros bienes de valor agregado.

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Productos exceptuados y panorama futuro

Lacouture precisó que productos como petróleo, minería, oro, café, banano, plátano, aguacate, piña, mango y cacao en grano están exceptuados de la medida. También se mantienen libres de aranceles ciertos azúcares bajo cuota, medicamentos e insumos farmacéuticos específicos.

La dirigente gremial advirtió que el contexto es más amplio que los aranceles: “Tenemos una tormenta que se está configurando” por la revaluación, el aumento de salarios, los costos de energía y fletes, lo que presiona la competitividad de los exportadores colombianos.

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De cara al cambio de gobierno en Colombia, Lacouture señaló que existe “optimismo y una nueva relación con Estados Unidos”, pero aclaró que la reversión de los aranceles dependerá de un proceso bilateral que solo podrá iniciarse tras la posesión presidencial del 7 de agosto.

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