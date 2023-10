Gerard Piqué tomó drástica decisión contra Shakira en España: prohíbe poner sus canciones

Todo parece indicar que la relación entre Gerard Piqué y Shakira está pasando por su peor momento, puesto que a pesar de los rumores que se han dado a conocer sobre una posible ‘tregua’ entre las celebridades, el exjugador del Barcelona tomó drástica decisión contra la colombiana y la quiere perjudicar como fuera.

Para nadie es un secreto que las últimas canciones de Shakira se han convertido en varias indirectas de la colombiana contra Gerard Piqué y Clara Chía (nueva novia del exjugador del Barcelona) haciendo que todos los seguidores de la barranquillera comiencen a tomar cierto rencor contra el catalán y la joven pareja.

Pues bien, esto habría sido del detonante para que Piqué tomara drástica decisión en varios lugares de España, puesto que todo parece indicar que el exjugador del Barcelona exigió a los DJ de las discotecas que frecuenta no poner canciones de Shakira, mientras que él y su pareja en este lugar, esto con el fin de evitar represarías de los seguidores de la cantante.

La noticia la dio a conocer el programa ‘Socialité’, que reveló que Gerard Piqué vivió un momento incómodo en Málaga, luego de que de varios seguidores de Shakira le cantaran los coros de las canciones más representativas de la colombiana al momento que ingresaba a una discoteca con su pareja. Esto habría hecho que el catalán explotara de una manera inédita.

“Él no quiere echarse fotos con nadie. A Piqué le he dicho: 'Oye, una foto porfa' y me ha mirado con una cara asquerosa. Fatal. Todos los demás de la Kings League echándose fotos con la gente y tal supersimpáticos. Nadie se podía acercar a Clara Chía y a Piqué. Era como máxima seguridad. Todos los porteros de la discoteca pendientes de él”, aseguró una de las personas que estuvo en la discoteca.

Además, la persona que no quiso revelar su identidad afirmó que él se acercó al DJ para que pusiera la canción “Waka Waka” de Shakira. Sin embargo, la persona se negó a poner la canción, ya que le habían dado al orden de no poder ninguna canción de la colombiana “Prohibieron poner Shakira. Me dijo el DJ:’No me dejan’”.

Complot de la familia de Piqué para dañar el nombre de Shakira

En días anteriores, Jordi Martín, periodista de España, dio a conocer que Gerard Piqué junto a Joan Piqué (padre del jugador) tramaron un complot en contra de Shakira, esto con el fin de difamar de la colombiana tras su exitosa canción ‘El Jefe’, donde lanzó fuerte dardo contra el comportamiento de la familia Piqué.

“Gerard Piqué es el dueño de la Kings League y la Kings League cierra un contrato con MediaSet España, que es Telecinco, por los derechos televisivos de la Kings League y qué casualidad que toda esta gente está saliendo en Telecinco, ¡qué casualidad!”, afirmó Jordi Martín en el programa Amor y Fuego.

Le puede interesar: Shakira quiere convertirse en la mujer con más Latin Grammys: tiene siete nominaciones en el 2023