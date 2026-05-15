CANAL RCN
Tendencias

Murió el perro más viejo del mundo: ¿Cuántos años tenía? | + FOTOS

El canino llamado Lazare nació en diciembre de 1995. Su dueña reveló que se comportaba como un abuelito.

Murió el perro más viejo del mundo: ¿Cuántos años tenía? | + FOTOS
Foto: AFP

AFP

mayo 15 de 2026
12:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un spaniel francés llamado Lazare, considerado el perro más viejo del mundo, murió a los 30 años, informó su dueña este viernes 15 de mayo.

Fundación está entregando collares luminosos a perros callejeros para evitar que mueran atropellados
RELACIONADO

Fundación está entregando collares luminosos a perros callejeros para evitar que mueran atropellados

AFP se puso en contacto con los organizadores del Guinness World Records para averiguar si Lazare había alcanzado el récord antes de fallecer el jueves, pero no obtuvo una respuesta inmediata.

Lazare, un spaniel toy, con unas orejas erguidas en forma de mariposa, nació el 4 de diciembre de 1995, según la trabajadora de un albergue de perros Anne-Sophie Moyon.

Pasó la gran parte de su vida con la misma dueña hasta que murió y fue entregado a un refugio de animales.

Perrito criollo murió tras brutal golpiza de dos hombres en Palmira: su cuidadora contó cómo ocurrió todo
RELACIONADO

Perrito criollo murió tras brutal golpiza de dos hombres en Palmira: su cuidadora contó cómo ocurrió todo

El perro más viejo del mundo fue adoptado tras la muerte de su dueña

Ophelie Boudol, una madre soltera de 29 años, se enamoró del perro un año mayor que ella en el albergue y lo adoptó.

Boudol había planeado inicialmente encontrar una mascota para su madre, le dijo a la AFP, pero en su lugar decidió invitar a Lazare a unirse a su familia.

Lazare, el perro más viejo del mundo, murió tras ser adoptado

"Eras nuestro pequeño bebé abuelito", escribió Boudol en una publicación de despedida en Instagram.

Elegiste emprender tu último vuelo en mis brazos la noche del 14 de mayo, para reunirte con tu dueña, que te quería tanto.

Kira, la perrita brutalmente golpeada por un sujeto en Bucaramanga, fue encontrada enterrada
RELACIONADO

Kira, la perrita brutalmente golpeada por un sujeto en Bucaramanga, fue encontrada enterrada

¿Cuántos años tenía el perro más viejo del mundo?

Con 30 años y cinco meses, Lazare usaba pañales, ya no podía oír ni ver y dormía casi todo el día.

Sin embargo, Boudol dijo que tenía un carácter encantadoramente vivaz.

"De verdad tiene una personalidad muy entrañable", dijo a la AFP mientras lo acunaba en su casa de la localidad del sureste de Francia, Villy-le-Pelloux, a principios de esta semana.

Cuando Moyon descubrió la edad de Lazare, ella y sus compañeros del refugio creyeron que "podría ser el perro más viejo del mundo".

Después de verificar su fecha de nacimiento en dos registros, rellenaron la documentación para inscribirlo para un posible récord a modo de broma, añadió ella.

Un perro portugués de la raza "Rafeiro do Alentejo" llamado Bobi fue considerado el perro más viejo cuando murió en 2023, supuestamente a los 31 años, según el sitio web del Guinness World Records.

Pero una revisión en 2024 determinó que no había suficientes pruebas concluyentes sobre su edad.

Sujeto atropelló a una perrita en Soacha, habría fingido llevarla al veterinario y resultó abandonada en el camino
RELACIONADO

Sujeto atropelló a una perrita en Soacha, habría fingido llevarla al veterinario y resultó abandonada en el camino

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Karol G

Karol G recibirá el premio internacional de excelencia artística en los AMAs 2026

Artistas

Morat se une por primera vez a Silvestre Dangond en su nueva colaboración

Yeison Jiménez

¡Hasta el cielo! Yeison Jiménez arrasó en los Premios Nuestra Tierra 2026

Otras Noticias

Contenido Patrocinado

'La línea que no se cruza', estrategia de la Procuraduría para las elecciones 2026

La iniciativa se enmarca en el compromiso del ministerio público con la protección de la democracia y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en los procesos electorales.

Egan Bernal

Egan Bernal sufrió en la primera montaña del Giro de Italia: así quedó la clasificación general

Egan Bernal perdió tiempo en la primera gran etapa de montaña del Giro de Italia 2026 y cayó posiciones en la clasificación general tras Blockhaus.

Ministerio de Transporte

Gobierno prepara nuevas normas para patinetas y bicicletas eléctricas en Colombia

Nicolás Maduro

Marco Rubio habló sobre el outfit viral usado por Nicolás Maduro el día de su captura

Viral

¿Quién es más inteligente: el hijo mayor o el menor? Estudios responden