Karol G recibirá el premio internacional de excelencia artística en los AMAs 2026

Karol G ha pasado de ser solo una cantante a todo un movimiento mundial, pues actualmente se encuentra batiendo récords con su nueva gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’ con la que visitará un sin fin de ciudades de distintos países.

Por esto, a su larga lista de galardones y méritos ahora se suma el premio internacional de excelencia artística que recibirá durante la edición 52 de los American Music Awards.

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Karol G recibirá premio en los AMAs 2026

CBS y Dick Clark Productions anunciaron, este miércoles 13 de mayo, que la colombiana será la artista en recibir el importante reconocimiento. El premio no se otorgaba desde 2009 al ser Whitney Houston la última en recibirlo desde aquel entonces.

Carolina Giraldo se une a la prestigiosa lista de artistas que han obtenido el galardón, tales como Aerosmith, Bee Gees, Beyoncé, Led Zeppelin, Michael Jackson y Rod Stewart.

Según el más reciente comunicado, por parte de los productores ejecutivos Barry Adelman y Alexi Mazareas, se exaltó la autenticidad que llevó a la antioqueña a ser una artista global encargada de llevar la música latina a lo más alto del pedestal.

“Karol G ha redefinido lo que significa ser un artista global. A través de su autenticidad, logros innovadores y poderosa conexión con fans alrededor del mundo, ha ayudado a llevar la música latina a alturas sin precedentes. Nos enorgullece homenajear a Karol G con el Premio Internacional de Excelencia Artística por su extraordinario impacto en la música y la cultura a nivel mundial”, aseguró el comunicado oficial citado por Billboard.

Cabe recalcar que este premio es uno de los más prestigiosos y de alto nivel en la industria, pues es entregado a figuras de la música con influencia, trayectoria y un alto impacto a nivel global.

Se conoce que Karol G se presentará durante la gala de esta premiación, que se llevará a cabo el próximo 25 de mayo desde el Grand Garden Arena en La Vegas. Otros de los artistas colombianos que destacarán para la nueva edición son Shakira, Kapo, Shakira, Maluma, entre otros.

Feid habló sobre Karol G

Por otro lado, el antioqueño sorprendió en las horas más recientes al obtener el Premio Nuestra Tierra en categoría Mejor Colaboración Urbana por su canción ‘Verano rosa’ junto a Carolina.

Sin embargo, a la hora de dar el discurso de agradecimiento, no dudó en darle el crédito a su expareja al exaltar su integración al proyecto musical en el que el éxito está inmerso.