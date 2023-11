Shakira no se quedó callada y se pronunció, en medio de las polémicas declaraciones de Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué volvieron a estar en boca de todos en el mundo de la farándula. El exjugador del Manchester United y el Barcelona, quien supo ser campeón del mundo en Sudáfrica 2010, señaló que daría su versión de la historia y afirmó que "no se sabe ni un diez por ciento de lo que pasó". Esta afirmación generó bastante polémica y dejó 'mal parada' a la artista barranquillera, de 46 años.

Piqué dijo, que a diferencia de 'Shaki', él ha optado por no dar detalles de su intimidad. “Buscan que te afecte, hacer daño. Si le hubiera dado importancia a lo que decían de mí, gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, estaría encerrado en mi piso o me hubiera tirado de un sexto piso”, empezó diciendo el exfutbolista catalán en una entrevista con 'El Món a RAC1'.

El histórico zaguero 'culé', quien actualmente es el presidente de la Kings League, dijo que le hizo caso omiso a las declaraciones y señalamientos de la atlanticense, con quin comparte dos hijos: Sasha y Milan. “Pero que crean lo que quieran. Al final, mi vida la he vivido yo. Pero la gente no sabe ni un 10 % de lo que ha pasado. Y no quiero que salga porque es privado y es mío. Todo me ha patinado. Pero es muy sano: es que va muy bien”, agregó.

Shakira no guardó silencio y dio un anuncio importante

La famosa artista colombiana, interprete de canciones como 'Waka Waka' y 'Loba', no quiso hacer parte de la polémica que desató su expareja y le dio un gran anuncio a sus fanáticos. "¡Nos vemos en Sevilla!", dijo Shakira en sus redes sociales.

Shakira espera brillar en los Premios Grammy Latinos

'Shaki' viajará nuevamente a España para asistir a la gala de los Premios Grammy Latinos. Recordemos que a lo largo de su carrera ha ganado 13 gramófonos, un palmarés que la convierte en la segunda artista con más triunfos (solo la supera Natalia Lafourcade, con 15). Este 2023, recibió siete nominaciones: tres por 'TQG', uno por 'Acróstico' y tres por 'Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53'.