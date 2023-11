Gerard Piqué se confesó y destapó los secretos más inéditos de su separación con Shakira

Durante los últimos meses, Gerard Piqué ha estado bajo los focos de los medios de comunicación, teniendo en cuenta la separación que tuvo en el 2022 con Shakira y todas las revelaciones que se han dado a conocer tras la ruptura de las celebridades, además de su nueva relación con Clara Chía, quien también ha estado bajo el lente de los paparazzi.

A pesar de las diferentes indirectas que ha dado a conocer Shakira contra Gerard Piqué en sus canciones y entrevistas, el exjugador de Barcelona ha preferido callar y no mencionar su versión sobre la separación con la colombiana, dejando claro que prefiere que la historia solo tenga la versión de la barranquillera.

Sin embargo, en entrevista que recientemente le dio a Joaquín Sánchez, excompañero de la Selección de España, Gerard Piqué se atrevió a mencionar que la única versión de la historia no es de la Shakira, pero no dejó a todos sus seguidores con ganas saber su versión, puesto que afirmó que en este momento no es bueno hablar del tema.

“No conocen mi versión porque no creo que sea necesario. ¿Algún día lo contaré? No creo, no vale la pena”, agregó el exjugador del Barcelona sobre el cuestionamiento sobre su separación con la reconocida cantante colombiana, Shakira.

Gerard Piqué dio a conocer los detalles de su separación con Shakira

Gerard Piqué dijo que las declaraciones de la prensa internacional sobre su vida privada, separación de Shakira y nueva relación con Clara Chía no son verdaderas porque sabe que son chismes que no le hacen daño.

“Si un personaje en televisión dice cosas, no me afecto con ellas. No han tenido una conversación conmigo, no saben quién soy… Le dan tanta importancia a la opinión pública, al qué dirán, sobre todo en Cataluña, pero yo le doy importancia cero. Me es igual lo que piense la gente”, agregó el exjugador del Barcelona en conversaciones con Rac1 al periodista Jordi Basté.

Además, agregó: “Todo me ha resbalado y es muy sano, porque todo va muy bien. Hacer siempre lo que opino que es mejor para mí y para mi entorno. Sí, es importante saber lo que dicen, pero no hay que darle importancia, es importante saber el contexto por preguntas de lo que ha pasado y es importante tener información al respecto, pero no darle importancia".

Por último, Gerard Piqué afirmó durante el 2022 vivieron momentos difíciles, teniendo en cuenta su separación y su retiro en el fútbol, pero aseguró que la gente habla sin saber.

“En el 2022 pasaron cosas como la separación, mi retiro, pasó de todo. Si le daba importancia a todo lo que decían de mí, no estaría o me habría tirado de un sexto piso. Pero, la única manera de seguir adelante es no darle importancia a nada (…) La gente no sabe, la gente habla de información que, en la gran mayoría, no es real y no es verdad. Aun así, no voy a desmentir todos los días cosas que no son reales, solo me es indiferente”, finalizó.

Le puede interesar: Gerard Piqué se habría casado con Clara Chía a escondidas: video estalló las redes