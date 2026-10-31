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Halloween 2026: cómo armar tres disfraces de última hora sin gastar de más

La búsqueda de alternativas más económicas responde al interés de muchos consumidores por evitar gastos elevados.

Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 31 de 2026
07:50 p. m.
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Con Halloween a pocas horas de celebrarse, muchos colombianos aún buscan opciones para disfrazarse sin realizar grandes gastos.

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Según la Encuesta Nacional de Halloween 2026 de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), el 74 % de los colombianos tiene previsto participar en esta festividad y el 52 % planea hacerlo con disfraz. Además, el 46 % destinará entre 100.000 y 200.000 pesos a la celebración, mientras que un 12 % optará por elaborar su propio atuendo o reutilizar materiales para reducir costos.

La tendencia refleja una búsqueda creciente de alternativas prácticas y económicas. En ese contexto, prendas básicas que ya están en el armario, como corsets, faldas y accesorios, se han convertido en opciones para recrear personajes populares sin necesidad de adquirir un disfraz completo.

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Los disfraces más fáciles para improvisar en casa

Los datos de Fenalco muestran que el 42 % de los colombianos busca inspiración en internet para elegir su disfraz, mientras que el 28 % acude a redes sociales como Instagram y Pinterest.

Entre las opciones que pueden armarse a última hora destacan los looks inspirados en la serie Bridgerton, utilizando un corset claro, una falda larga, guantes y accesorios como collares de perlas.

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También sobresale una versión moderna de Blanca Nieves, construida con prendas en tonos rojo, amarillo y azul, así como el clásico disfraz de pirata, que puede recrearse con un corset negro, botas y accesorios dorados.

El ahorro impulsa la creatividad de los consumidores

La búsqueda de alternativas más económicas responde al interés de muchos consumidores por evitar gastos elevados en prendas que solo usarán durante una noche. Según la encuesta, cada vez más personas prefieren reutilizar elementos de su guardarropa o crear sus propios disfraces.

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Para Yenniffer Hernández, CEO de Yen Tienda, una sola prenda puede convertirse en la base de diferentes caracterizaciones y, posteriormente, seguir utilizándose en ocasiones cotidianas. La directiva señaló que piezas como los corsets permiten crear atuendos de Halloween sin dejar de ser funcionales para otros eventos.

La tendencia evidencia cómo, en medio de una de las fechas comerciales más importantes de octubre, la creatividad y el aprovechamiento de prendas ya existentes se consolidan como alternativas para celebrar Halloween sin afectar significativamente el presupuesto.

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