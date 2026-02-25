Maduro subestimó a Estados Unidos antes de su captura: revelaron cómo fueron sus últimos días

Un reciente informe del The New York Times, reveló que Nicolás Maduro subestimó por completo la amenaza de un ataque estadounidense durante sus últimas semanas en el poder.

Según fuentes consultadas por el diario, mientras la flota de Estados Unidos se movilizaba en el Caribe y la Casa Blanca endurecía su retórica, Maduro mantenía la confianza de que Washington no lanzaría un operativo militar contra Caracas.

El informe fue revelado a partir de entrevistas con funcionarios, aliados y personas cercanas a ambos gobiernos, los días previos a la operación del 3 de enero que terminó con su captura y traslado a Nueva York.

Maduro ignoró señales de alerta y subestimó a Trump

Según el reporte, Maduro interpretó las advertencias de Washington como una estrategia de presión para negociar, y no como indicios de un ataque inminente.

A finales de noviembre, mantuvo una breve llamada con Donald Trump. Durante la conversación, el venezolano bromeó sobre la seriedad del presidente estadounidense, pensando que la charla le daba margen para ganar tiempo.

En paralelo, Estados Unidos interceptó un barco petrolero venezolano a inicios de diciembre, generando un bloqueo parcial que afectó los ingresos de Venezuela.

Pese a la gravedad de la medida, Maduro lo vio como parte de una escalada negociadora, sin anticipar un despliegue militar directo sobre la capital.

Además, el dictador comenzó a desconfiar de sus propios colaboradores. Según The New York Times, en privado cuestionaba la lealtad de figuras clave del chavismo, incluida Delcy Rodríguez, aunque públicamente la respaldaba. Esta combinación de subestimación externa y desconfianza interna reflejaba su aislamiento en los últimos días.

La operación estadounidense y la caída de Maduro

Días antes de Navidad, Washington le ofreció la opción de exiliarse sin persecución judicial ni incautación de su fortuna, propuesta que Maduro rechazó.

Confiaba en que cualquier ataque sería limitado y que sus fuerzas armadas, equipadas con armamento ruso y chino, podrían generar bajas que complicaran políticamente a Estados Unidos.

Sin embargo, la madrugada del 3 de enero se ejecutó la operación: cuatro bases militares fueron atacadas, los escoltas presidenciales neutralizados y Maduro, junto a su esposa, capturados.

Más de cien cubanos y venezolanos perdieron la vida durante el operativo. Minutos después, Delcy Rodríguez asumió la Presidencia interina de Venezuela.