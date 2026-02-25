CANAL RCN
Internacional

Maduro subestimó a Estados Unidos antes de su captura: revelaron cómo fueron sus últimos días

Confesiones inéditas sobre la última semana de Maduro en el poder, según reciente informe del diario The New York Times.

Donald Trump Nicolás Maduro
FOTO: AFP

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
05:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un reciente informe del The New York Times, reveló que Nicolás Maduro subestimó por completo la amenaza de un ataque estadounidense durante sus últimas semanas en el poder.

Según fuentes consultadas por el diario, mientras la flota de Estados Unidos se movilizaba en el Caribe y la Casa Blanca endurecía su retórica, Maduro mantenía la confianza de que Washington no lanzaría un operativo militar contra Caracas.

Trump entregó Medalla de Honor a piloto que fue herido durante la captura de Nicolás Maduro
RELACIONADO

Trump entregó Medalla de Honor a piloto que fue herido durante la captura de Nicolás Maduro

El informe fue revelado a partir de entrevistas con funcionarios, aliados y personas cercanas a ambos gobiernos, los días previos a la operación del 3 de enero que terminó con su captura y traslado a Nueva York.

Maduro ignoró señales de alerta y subestimó a Trump

Según el reporte, Maduro interpretó las advertencias de Washington como una estrategia de presión para negociar, y no como indicios de un ataque inminente.

A finales de noviembre, mantuvo una breve llamada con Donald Trump. Durante la conversación, el venezolano bromeó sobre la seriedad del presidente estadounidense, pensando que la charla le daba margen para ganar tiempo.

¿Nicolás Maduro podría quedar en libertad bajo la ley de amnistía en Venezuela?
RELACIONADO

¿Nicolás Maduro podría quedar en libertad bajo la ley de amnistía en Venezuela?

En paralelo, Estados Unidos interceptó un barco petrolero venezolano a inicios de diciembre, generando un bloqueo parcial que afectó los ingresos de Venezuela.

Pese a la gravedad de la medida, Maduro lo vio como parte de una escalada negociadora, sin anticipar un despliegue militar directo sobre la capital.

Además, el dictador comenzó a desconfiar de sus propios colaboradores. Según The New York Times, en privado cuestionaba la lealtad de figuras clave del chavismo, incluida Delcy Rodríguez, aunque públicamente la respaldaba. Esta combinación de subestimación externa y desconfianza interna reflejaba su aislamiento en los últimos días.

La operación estadounidense y la caída de Maduro

Días antes de Navidad, Washington le ofreció la opción de exiliarse sin persecución judicial ni incautación de su fortuna, propuesta que Maduro rechazó.

Confiaba en que cualquier ataque sería limitado y que sus fuerzas armadas, equipadas con armamento ruso y chino, podrían generar bajas que complicaran políticamente a Estados Unidos.

Sin embargo, la madrugada del 3 de enero se ejecutó la operación: cuatro bases militares fueron atacadas, los escoltas presidenciales neutralizados y Maduro, junto a su esposa, capturados.

Congelan activos venezolanos por 880 millones de dólares vinculados a Nicolás Maduro
RELACIONADO

Congelan activos venezolanos por 880 millones de dólares vinculados a Nicolás Maduro

Más de cien cubanos y venezolanos perdieron la vida durante el operativo. Minutos después, Delcy Rodríguez asumió la Presidencia interina de Venezuela.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cuba

Cuba confirma la muerte de cuatro tripulantes de embarcación civil estadounidense

Venezuela

Trump entregó Medalla de Honor a piloto que fue herido durante la captura de Nicolás Maduro

México

Congreso de México aprueba reducción de jornada laboral: quedó de 40 horas

Otras Noticias

Bogotá

Descubren depósito con explosivos del ELN en Usme que serían utilizados el día de elecciones

Dos personas fueron capturadas en el operativo que frustró presuntos atentados terroristas planeados para el 8 de marzo durante la jornada electoral.

Lionel Messi

Messi se sinceró sobre un gran arrepentimiento de su vida: entrevista inédita

Messi abrió su corazón y sorprendió con una confesión inesperada. ¿Qué dijo el astro argentino?

Turismo

Hotelería con impacto social: empresa bogotana emplea madres cabeza de hogar

Artistas

¿Otra oportunidad? Bad Bunny es sorprendido en una playa en Sidney con su expareja

Bogotá

Hospital de Usme se puso en marcha parcialmente, pero problemas persisten: Contraloría alertó