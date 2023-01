¿Shakira preocupada? Artista venezolana estaría evaluando opciones para demandarla

Shakira ha sido tendencia durante la última semana gracias al lanzamiento de su canción junto al productor argentino Bizarrapp, la cual tuvo una connotación en contra de su expareja Gerard Piqué y su novia, Clara Chía.

El tema se convirtió en el mejor debut de un sencillo en español en Spotify. Además, tuvo más de 50 millones de reproducciones en YouTube en menos de 24 horas.

Sin embargo, pareciera que no todo es color de rosas por la canción. La cantante venezolana Briella dio de que hablar respecto a este tema debido a que señaló una similitud entre el sencillo de Shakira y una canción que ella lanzó en 2022.

La artista venezolana hizo la sugerencia de que pudo haber plagio, pero indicó que Shakira la usó como inspiración.

¿Se le avecina una demanda a Shakira?

Birella había dicho anteriormente que no pensaba en demandar a Shakira por plagio. Sin embargo, se conoció que la venezolana ya contrató un abogado para asesorarla jurídicamente sobre la polémica.

El jurista que la cantante contrató es Jean Paul Vissepo, quien es especialista en leyes y asuntos musicales. En una entrevista con un programa de Telemundo, el abogado indicó las razones por las cuales Briella lo contactó.

“Más que nada ha sido por la polémica. Ambas partes son muy serias. Se ha creado una polémica por un trino que se hizo; hay mucho respeto, pero es simplemente por la polémica. Como dice Briella, puede ser una coincidencia y ella no quiere una sensación agridulce. No es una demanda ni nada por el estilo, es solo para arreglar el asunto. Es simplemente para aclarar: si fue una casualidad, fue una casualidad”, resaltó el abogado.

Añadido a esto, Vissepo indicó que Briella busca contactar al equipo de Shakira para aclarar el tema de la similitud entre las canciones de ambas artistas.

“Estamos en el proceso. Hay mucho respeto, no quiero entrar en detalles sobre esas comunicaciones. En estos casos se trata de llegar a un acuerdo amigable, hay que mirar si algo pasa”, puntualizó.