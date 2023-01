¿No quieren a Shakira? Políticos defienden la marca Casio tras la canción de la barranquillera

Shakira ha sido la tendencia principal en las redes sociales durante los últimos días gracias a su nueva canción junto al productor argentino Bizarrap. Dicho tema ha causado revuelo por las diferentes frases que lanzó la colombiana en contra de su expareja Gerard Piqué.

El video ha tenido millones de reproducciones a nivel mundial. Además, uno de los temas que se ha hecho viral es la mención que hace Shakira a unas marcas de relojes y otras de carros.

La cantante barranquillera utilizó frases como "cambiaste un Ferrari por un Twingo" y "cambiaste un Rolex por un Casio", haciendo referencia a ella y la nueva pareja de Gerard Pique, Clara Chía.

Dichos versos han causado furor, y varias personas han mencionado las marcas, y estas mismas han aprovechado la oportunidad para montar algunas estrategias de mercadeo.

Políticos apoyan a Casio tras la canción

Alejandro Gaviria, ministro de Educación de Colombia, fue una de las personas que hizo mención de una de las marcas en sus redes sociales. El funcionario habló de Casio, e hizo una publicación donde relató una historia sobre su primer reloj, el cual fue de esta marca.

“La vida pasa rápido. Put… rápido. Mi primer reloj fue un Casio. Me acompañó en las interminables horas en el bus del colegio. Inventé varios juegos con el cronómetro. En uno tenía que detenerlo en 1:00 minuto, un segundo, cero centésimas. En otro tenía que activarlo y detenerlo en el menor tiempo posible: 17 centésimas fue mi récord personal. No conozco otros guarismos. Lo compré en el Sanandresito de Medellín. Lo perdí en un paseo a la Pintada. La vida es un continuo salir de cosas. Tuve otros relojes Casio. Siempre me gustaron. Trajeron el mundo digital a nuestras vidas: esas pantallas que auguraban, estas otras que nos han enloquecido un poco y me permiten ahora (la vida es extraña) compartir esta historia de nostalgia y desamor”, fueron las palabras de Alejandro Gaviria.

Por otro lado, el embajador de Reino Unido en Colombia, George Hudgson, también fue uno de los que se sumó a la "defensa" de Casio en las redes sociales.

El diplomático publicó una foto en sus redes sociales donde se ve su muñeca con las banderas de Reino Unido y Colombia, acompañadas de un reloj Casio. El embajador acompañó la foto con el siguiente mensaje:

"Shakira, amamos tu nueva canción, pero me declaro team #Casio".