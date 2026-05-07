Dólar en Colombia cerró con fuerte subida HOY 7 de mayo: así quedó el precio

El dólar en Colombia volvió a mostrar movimientos importantes este jueves 7 de mayo de 2026 y terminó la jornada al alza.

La divisa estadounidense cerró en $3.729,51, lo que representó un aumento de $23,07 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy estaba fijada en $3.706,44.

Durante la sesión cambiaria hubo bastante movimiento en el mercado. El precio mínimo alcanzado fue de $3.697, mientras que el máximo llegó a $3.750, reflejando una jornada marcada por la volatilidad. Además, se registraron 1.603 transacciones por un monto total de US$1.188 millones.

Así se movió el dólar en Colombia durante la jornada

Aunque la TRM del día mostró una caída de $16,89 frente al valor registrado en la jornada anterior, el cierre terminó sorprendiendo por el repunte que tomó la moneda estadounidense en las últimas horas del mercado.

Los analistas han señalado que el comportamiento del dólar continúa influenciado por factores internacionales, especialmente por la expectativa sobre las decisiones económicas de Estados Unidos y los movimientos de los mercados globales.

Y es que en comparación con el mismo día de la semana pasada, el dólar tuvo un incremento de 2,34%, equivalente a $84,58 más. Frente al mes anterior, la subida fue de 1,15%, es decir, $42,03 adicionales.

Comparación del dólar frente al 2025 y al inicio del año

A pesar del aumento registrado este jueves, la moneda norteamericana todavía mantiene una diferencia considerable frente al mismo día de 2025. Según las cifras oficiales, la TRM presenta una caída anual de 13,9%, equivalente a $598,58 menos.

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Además, frente al inicio de 2026, el dólar acumula una reducción de 1,35%, lo que representa una baja cercana a $50,64.

Por ahora, el mercado cambiario sigue atento a los próximos movimientos económicos internacionales, que podrían mantener la volatilidad del dólar en Colombia durante las siguientes jornadas.