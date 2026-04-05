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“Escalofriante”: Shakira conquistó Copacabana y superó el récord de asistencia de Madonna

La artista sorprendió a millones de fanáticos durante su multitudinario concierto en la playa de Copacabana.

Foto: AFP
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Noticias RCN

mayo 04 de 2026
04:13 p. m.
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El mundo se encuentra consternado ante la más reciente presentación de Shakira, quien logró un hito histórico para su carrera artística al sumarse al selecto grupo de artistas que han tenido el privilegio de cantar en la playa de Copacabana en un evento gratuito.

Dicho concierto se ha convertido en el más grande de toda su carrera artística al lograr superar en asistencia a otras estrellas como Madonna que también han pasado por aquel lugar.

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No cabe duda de que la barranquillera se ha convertido en uno de los íconos musicales más grandes del mundo y la masiva asistencia a su concierto lo ratificó. El alto impacto de su música llevó a que cerca de 2,5 millones de personas se reunieran en un mismo espacio para bailar al ritmo de su música y entonar sus canciones en una sola voz.

Ante esto, la mujer compartió un extenso carrusel de videos y fotografías en donde agradeció a todos los asistentes de su presentación, los artistas que la acompañaron en tarima y su equipo de trabajo que hizo realidad la inédita presentación.

“Lo que pasó anoche en Río fue inolvidable y escalofriante. Éramos aproximadamente 2,5 millones de personas reunidas allí. La belleza de Copacabana nos recuerda lo que realmente importa y el secreto es estar presente, valorar lo que está frente a nuestros ojos. Contemplar el mar, la playa, la montaña, sentir el sol en nuestra piel, la brisa. Porque de eso estamos hechos.”, manifestó.

Su show contó con la participación de otros artistas locales como Anitta, Caetano Veloso, Ivete Sangalo, quienes protagonizaron una magistral presentación al entonar canciones en el idioma local junto a la barranquillera.

Finalmente, la intérprete de ‘Antología’ exaltó la importancia de celebrar la vida por medio de la música y la contundencia de la unión latinoamericana ante el mundo entero.

“Y este fue el mensaje de anoche, que Latinoamérica dio al mundo: es simple ser feliz. Y Río nos recuerda esto como ningún otro lugar en el mundo. Y a mis fans que viajaron desde otros países o ciudades de Brasil para estar allí, haciendo historia conmigo y sobre todo haciéndome sentir que anoche esos dos millones y medio de almas son mi familia”, finalizó.

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Otros artistas en el masivo concierto de Copacabana

Cabe recalcar la masiva cifra de asistencia que Shakira ha logrado imponer al igual que otros artistas en el concierto ‘Todo Mundo No Río’. Este es el caso de Madonna, quien inauguró el evento en el 2024 y contó con una asistencia de 1,6 millones de personas en la playa.

Para el 2025 fue Lady Gaga la que se encargó de llenar el emblemático espacio de Copacabana con alrededor de 2,5 millones de asistentes. Otros artistas también han logrado llenar este escenario en distintas ocasiones como Rod Stewart con una asistencia de 3,5 millones de asistentes en 1994 y The Rolling Stone en 2006.

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