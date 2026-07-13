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Estados Unidos cobrará tasa del 20% por tránsito en el estrecho de Ormuz

El anuncio refuerza el papel de Washington en el control de uno de los enclaves más volátiles del mundo.

Noticias RCN

julio 13 de 2026
05:44 p. m.
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El presidente Donald Trump anunció este lunes que todas las embarcaciones que crucen por el estrecho de Ormuz deberán pagar un 20% del valor de la carga transportada.

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Según el mandatario, el cobro busca financiar la seguridad en esta vía marítima estratégica, en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente.

Trump aseguró que el estrecho “está reabierto y bajo control de Estados Unidos” y confirmó el restablecimiento del bloqueo a los puertos iraníes. A través de un mensaje en redes sociales, reiteró que el país será “el guardián del estrecho de Ormuz” y que, como tal, recibirá un reembolso por los costos de garantizar la seguridad en la región.

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Escalada militar entre Washington y Teherán

El anuncio se produjo tras nuevos ataques entre ambas partes. Estados Unidos bombardeó sistemas de defensa aérea, radares costeros y almacenes de misiles y drones iraníes. En respuesta, Irán atacó bases militares estadounidenses en Jordania, Baréin y Kuwait.

Teherán advirtió que no permitirá la interferencia de Washington en la vía marítima y que responderá con firmeza a cualquier intento de interrumpir el paso de buques mercantes y petroleros.

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Las imágenes difundidas muestran el más reciente ataque estadounidense contra instalaciones militares iraníes.

Expectativa internacional por la nueva tasa

La medida ha generado inquietud en el ámbito internacional. Un portavoz de la Organización Marítima Internacional de la ONU confirmó que están al tanto de la publicación y a la espera de más detalles sobre la tasa que Estados Unidos impondrá a los barcos que atraviesen el estrecho.

El anuncio refuerza el papel de Washington en el control de uno de los enclaves más volátiles del mundo, mientras la comunidad internacional sigue con atención el desarrollo de la crisis.

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