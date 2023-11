Shakira enamoró a sus seguidores con su característico baile: video de la sensual coreografía

Shakira ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. La artista barranquillera, de 46 años, ha protagonizado diferentes situaciones, 'robándose' miles de portadas. Pues bien, una de sus últimas 'aventuras' ocurrió en Miami, donde sorprendió a Carlos Vives y se le unió en pleno concierto. Por su puesto, la multitud enloqueció cuando la cantante de 'La Loba', 'Waka Waka' y 'Acróstico' apareció en el escenario.

"Nunca he hecho esto, los que me conocen saben que nunca en mi carrera lo he hecho", dijo 'Shaki' en un Instragam 'live', antes de dejar boquiabierto a Vives y los asistentes a ese inolvidable show. La atlanticense, quien tiene más de 63 millones de oyentes mensuales en Spotify, hizo su aparición cuando su amigo estaba cantando 'La Bicicleta', la canción que hicieron juntos y que se oyó en todos los rincones del mundo.

Cabe resaltar que Shakira modificó el verso en el que mencionaba a Gerard Piqué, su expareja y padre de sus dos hijos: Milan y Sasha. “Que si a ese tipo tú le muestras el Tayrona después no querrá irse pa’ Barcelona!”, entonó la famosa cantante colombiana, quien en los últimos meses estuvo en el país para acompañar a su padre, William Mebarak, por unos quebrantos de salud.

La ganadora de tres Premios Grammy aprovechó su tiempo en el escenario para descrestar al público con su famosa danza del vientre o 'belly dance'. La creadora de álbumes reconocidos internacionalmente, como 'Pies Descalzos' y 'El Dorado', demostró que está en plena forma.

Video de Shakira haciendo el 'belly dance' en Miami

Tu artista favorito nunca se va a mover tan sabroso como @shakira 💃🏻 pic.twitter.com/KYZvPHLDyq — NML (@nicoml4) November 1, 2023

Además de generar todo tipo de emociones entre sus seguidores con su característico baile, Shakira eligió un sensual disfraz para Halloween. El martes pasado, se vistió de diabla y 'explotó' las redes sociales.

Foto del disfraz de Shakira en Halloween

