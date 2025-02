Shakira canceló concierto en Lima tras ser hospitalizada de emergencia

La cantante colombiana Shakira anunció la cancelación de su concierto en Lima, Perú, programado para este domingo 16 de febrero, luego de ser hospitalizada por una complicación de salud. A través de un comunicado en sus redes sociales, la artista explicó que sufrió un cuadro abdominal que la obligó a acudir a urgencias durante la madrugada.

"Anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche", expresó Shakira en su mensaje.

No hay nueva fecha para el concierto en Lima

El espectáculo en el Estadio Nacional de Lima era uno de los eventos más esperados en la capital peruana, pues marcaba el regreso de la intérprete de Las Mujeres Ya No Lloran Tour al país tras 14 años de ausencia. Sin embargo, debido a su estado de salud, la barranquillera no podrá subir al escenario este domingo.

Aunque en su comunicado Shakira expresó su deseo de recuperarse lo antes posible para poder realizar el concierto, hasta el momento no hay una nueva fecha confirmada. La cantante aseguró que su equipo y el promotor del evento están trabajando para reprogramarlo, pero no dio detalles sobre cuándo podría llevarse a cabo.

"Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles", agregó.

Preocupación entre sus fanáticos

El anuncio tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes desde hace días esperaban la llegada de Shakira a Perú. La artista aterrizó en Lima este sábado tras presentarse en Brasil, donde inició su nueva gira mundial. Su arribo generó gran expectativa entre los fanáticos que se congregaron en el aeropuerto y en su hotel para darle la bienvenida.

Sin embargo, la noticia de su hospitalización generó preocupación en redes sociales, donde miles de seguidores le enviaron mensajes de apoyo y le desearon una pronta recuperación.

¿Qué pasará con las entradas?

Por ahora, los organizadores del evento no han dado información sobre la política de reembolso o validez de las boletas para una futura fecha. Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial con detalles sobre qué pasará con las entradas adquiridas por los asistentes.

Mientras tanto, Shakira se mantiene bajo supervisión médica y a la espera de su evolución para definir los próximos pasos de su gira.

Esta no es la primera vez que la colombiana enfrenta problemas de salud durante una gira. En 2017, tuvo que posponer varios conciertos de su tour El Dorado debido a una afección en sus cuerdas vocales.

Se espera que en las próximas horas haya más información sobre el estado de salud de la cantante y la reprogramación de su show en Perú.