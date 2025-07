¡Es oficial! Shakira volverá a Colombia con dos conciertos: ¿en dónde se presentará?

Tras los crecientes rumores sobre un posible regreso, la intérprete de ‘Suerte’ volverá al escenario nacional con presentaciones. Aunque hasta el momento solo hay dos fechas contempladas, la información oficial ya se encuentra disponible para sus más fieles fanáticos.

Shakira vuelve a Colombia

En las horas más recientes, la cantante barranquillera hizo oficial su regreso a Latinoamérica con el que busca visitar nuevas ciudades de distintos países como Argentina, Uruguay, Ecuador, Chile, Perú y Colombia. De esta manera, por medio de la gira de conciertos Páramo Presenta y Ocesa Colombia, se celebrarán los 30 años de ‘Pies descalzos’.

Por esto, la barranquillera tendrá dos nuevas fechas confirmadas, siendo la primera en Cali, el próximo 25 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero, y en Bogotá, el 1 de noviembre en el Vive Claro.

Las entradas estarán disponibles, en Ticketmaster, en cuatro etapas ya que la primera preventa para fans se realizará el 7 de julio a las 10:00 a.m., la preventa AVAL será el 8 de julio a las 10:00 a.m., mientras que la preventa Claro será este mismo día a partir de las 3:00 p.m., y la venta general será el 10 de julio a las 10:00 a.m.

Estoy aquí Latinoamérica. Antes de Europa y Asia es una alegría volver a casa. Vuelvo para reencontrarme con ustedes, con los abrazos que quedaron pendientes y las canciones que faltan por cantar juntos, afirmó la artista.

Gira mundial de Shakira es un éxito

‘Las mujeres ya no lloran’ se ha posicionado como una de las giras mundiales más famosas y exitosas del mundo, pues en febrero logró recaudar 32, 9 millones de dólares con la venta de 282.000 boletos, según cifras reportadas a Billboard Boxscore.

Según la revista de música, Shakira le sigue a Bad Bunny como una de las artistas latinas que ha logrado encabezar la lista mensual, al ser la primera mujer latina en alcanzar el puesto número uno en solitario.