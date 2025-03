“Heridas que nunca sanarán”: Shakira volvió a hablar de Piqué, tres años después de separarse

Tres años después de su mediática separación con Gerard Piqué, Shakira sigue compartiendo reflexiones sobre su proceso de sanación. La cantante colombiana, quien ha encontrado en la música una vía para transformar su dolor en arte, habló recientemente en una entrevista con Danielle Dithurbide para el medio mexicano N+ durante su gira por ese país.

En la conversación, la artista dejó varias frases que han resonado entre sus seguidores y que reflejan su evolución emocional tras el difícil momento que vivió.

Aprender a ser feliz en medio del dolor

Shakira dejó claro que el duelo por una ruptura no es algo que desaparece de un día para otro. “Los procesos de sanación tardan muchos años, pero una cosa que he aprendido es que uno puede ser feliz incluso con un dolor profundo, alguna herida que no sana”, expresó la barranquillera, dejando ver que, a pesar de los momentos difíciles, ha encontrado formas de seguir adelante.

Comparó su situación con una fiesta en la que, aunque ya duelen los pies, se sigue bailando. “Uno está en una fiesta en la que ya te duelen los pies, pero sigues bailando... celebrando, bailando, cantando”, agregó, mostrando cómo ha logrado encontrar la felicidad a pesar de las cicatrices emocionales.

La música como catarsis y liberación

Para la intérprete de ‘Las mujeres ya no lloran’, la escritura ha sido una herramienta fundamental en su proceso de sanación. “El escribir, para mí, es un proceso catártico importante. Dios me ha dado esa posibilidad de expresarme de esa manera y así es como la loba se lame las heridas, escribiendo”, afirmó Shakira, refiriéndose a la forma en la que transforma sus sentimientos en canciones que conectan con millones de personas.

La artista también reconoció que sus letras pueden generar diversas opiniones, pero dejó claro que su música es su manera de sanar y seguir adelante. “Unos los verán bien y otros mal, pero yo soy responsable de mí misma”, sentenció.

Con estas declaraciones, Shakira demuestra que su proceso de sanación continúa, pero que ha aprendido a convivir con su dolor mientras sigue brillando en la industria musical y conquistando a su público con su talento y autenticidad.