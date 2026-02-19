CANAL RCN
¡CONFIRMADO! Melissa Gate regresa a La Casa de los Famosos Colombia

Melissa Gate regresa a La Casa de los Famosos Colombia 3 como invitada especial del jefe. La finalista de 2025 vuelve por una semana y promete sacudir la convivencia con momentos inesperados y mucha polémica.

Melissa Gate mostró su nuevo apartamento
Foto: Canal RCN

febrero 19 de 2026
07:16 a. m.
La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia sigue dando de qué hablar. A poco más de un mes de su estreno en 2026, el reality no baja el ritmo y cada semana suma nuevos momentos virales.

En las últimas horas, la noticia que tiene revolucionados a los seguidores del programa es el regreso de Melissa Gate, una de las participantes más queridas y polémicas de ediciones anteriores.

Melissa Gate, recordada por haber sido finalista en 2025 tras perder la gran final frente a Andrés Altafulla, vuelve a la casa más famosa del país. Su nombre sigue generando conversación en redes sociales, donde su fandom nunca desapareció.

Melissa Gate vuelve como invitada especial del jefe

La creadora de contenido regresará a La Casa de los Famosos Colombia 3 como invitada especial del jefe, un rol que le permitirá intervenir directamente en la dinámica del programa.

Según se ha confirmado, su estadía será de una semana, tiempo durante el cual participará en todas las actividades del reality.

Melissa se destacó en su temporada por su estrategia, carácter fuerte y capacidad para enfrentar los retos sin rodeos. Ahora, con más experiencia y un “excelente ambiente laboral”, su presencia podría alterar alianzas, generar tensiones y, por supuesto, subir el nivel del juego.

¿Qué puede pasar con su regreso?

Y es que al entrar como invitada especial, tendrá un papel activo en la convivencia de los actuales participantes. Esto significa que podrá opinar, influir y hasta poner a prueba a varios famosos que hoy compiten por el premio mayor.

Para los seguidores del programa, su vuelta representa nostalgia y expectativa. Muchos recuerdan cómo se convirtió en tendencia en 2025 y cómo estuvo a un paso de llevarse el premio mayor.

