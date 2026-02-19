Conductor bajó a mujer que se identificó como “therian” tras actuar como un perro: video

Un video viral grabado en México desató una intensa discusión en redes sociales luego de que un conductor de transporte por aplicación le solicitara a una pasajera descender del vehículo al asegurar que estaba trasladando una mascota.

La escena fue registrada por el propio conductor, quien compartió el momento en plataformas digitales. En la grabación se escucha a la joven reclamar: “¿Qué no está viendo que soy un perro?”, frase que rápidamente se convirtió en tendencia y alimentó el debate sobre identidad.

Video viral de joven “therian” en un taxi generó debate

En las imágenes se observa a la pasajera usando maquillaje y accesorios con apariencia canina, además de comportarse de forma similar a un perro dentro del automóvil. Ante esta situación, el conductor le pidió de manera calmada que descendiera del vehículo, argumentando que su servicio no permite el transporte de mascotas.

Pese a la insistencia de la joven, el taxista reiteró que, desde su perspectiva, estaba trasladando un animal y que debía cumplir con las políticas del servicio de transporte por aplicación. Incluso le recomendó solicitar una modalidad especializada para mascotas, disponible en algunas plataformas.

El video no tardó en viralizarse y generó opiniones divididas. Mientras algunos usuarios respaldaron al conductor por ceñirse a las normas del servicio, otros cuestionaron la manera en la que se abordó a la pasajera y pidieron mayor sensibilidad frente a expresiones identitarias no convencionales.

El término “therian” volvió a posicionarse con fuerza en redes sociales a raíz de este caso, especialmente entre audiencias jóvenes y comunidades digitales que ya venían discutiendo el fenómeno semanas atrás.

Los “therian” son tendencia en las redes sociales

En semanas recientes, la palabra therian se ha utilizado para describir a adolescentes y jóvenes que, en redes sociales, aparecen usando colas, máscaras de animales o adoptando comportamientos inspirados en especies no humanas.

Estos contenidos, ampliamente difundidos en plataformas como TikTok e Instagram, suelen estar ligados a estéticas virales y dinámicas de pertenencia digital.

El incidente ocurrido en México reabrió la conversación sobre hasta dónde llegan estas expresiones cuando se trasladan al espacio público.