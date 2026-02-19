CANAL RCN
Tendencias

Conductor bajó a mujer que se identificó como “therian” tras actuar como un perro: video

Video viral: mujer “therian” fue retirada de un carro tras actuar como mascota. El conductor la hizo bajar del vehículo.

Joven therian en un taxi en México.
Foto: captura pantalla X Impacto News

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
07:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un video viral grabado en México desató una intensa discusión en redes sociales luego de que un conductor de transporte por aplicación le solicitara a una pasajera descender del vehículo al asegurar que estaba trasladando una mascota.

Abuelita arrojó agua a un "therian" y el video encendió las redes
RELACIONADO

Abuelita arrojó agua a un "therian" y el video encendió las redes

La escena fue registrada por el propio conductor, quien compartió el momento en plataformas digitales. En la grabación se escucha a la joven reclamar: “¿Qué no está viendo que soy un perro?”, frase que rápidamente se convirtió en tendencia y alimentó el debate sobre identidad.

Video viral de joven “therian” en un taxi generó debate

En las imágenes se observa a la pasajera usando maquillaje y accesorios con apariencia canina, además de comportarse de forma similar a un perro dentro del automóvil. Ante esta situación, el conductor le pidió de manera calmada que descendiera del vehículo, argumentando que su servicio no permite el transporte de mascotas.

Pese a la insistencia de la joven, el taxista reiteró que, desde su perspectiva, estaba trasladando un animal y que debía cumplir con las políticas del servicio de transporte por aplicación. Incluso le recomendó solicitar una modalidad especializada para mascotas, disponible en algunas plataformas.

Video: captan a los primeros ‘therian’ en Bogotá y el clip se hizo viral
RELACIONADO

Video: captan a los primeros ‘therian’ en Bogotá y el clip se hizo viral

El video no tardó en viralizarse y generó opiniones divididas. Mientras algunos usuarios respaldaron al conductor por ceñirse a las normas del servicio, otros cuestionaron la manera en la que se abordó a la pasajera y pidieron mayor sensibilidad frente a expresiones identitarias no convencionales.

El término “therian” volvió a posicionarse con fuerza en redes sociales a raíz de este caso, especialmente entre audiencias jóvenes y comunidades digitales que ya venían discutiendo el fenómeno semanas atrás.

Los “therian” son tendencia en las redes sociales

En semanas recientes, la palabra therian se ha utilizado para describir a adolescentes y jóvenes que, en redes sociales, aparecen usando colas, máscaras de animales o adoptando comportamientos inspirados en especies no humanas.

Estos contenidos, ampliamente difundidos en plataformas como TikTok e Instagram, suelen estar ligados a estéticas virales y dinámicas de pertenencia digital.

Joven “therian” intentó hablar con un perro y terminó mordida: el video es tendencia
RELACIONADO

Joven “therian” intentó hablar con un perro y terminó mordida: el video es tendencia

El incidente ocurrido en México reabrió la conversación sobre hasta dónde llegan estas expresiones cuando se trasladan al espacio público.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

¡CONFIRMADO! Melissa Gate regresa a La Casa de los Famosos Colombia

Horóscopo

Horóscopo de hoy: jueves 19 de febrero de 2026

La casa de los famosos

“Fue aquí”: Valentino se enfrenta a Alejandro al recordarle a Nataly Umaña en La Casa de los Famosos

Otras Noticias

EPS

"Quiero ir a jugar": niño con leucemia en Cali enfrenta demoras en su tratamiento

La madre de Robinson insiste en que la vida de su hijo depende de la entrega oportuna de los tratamientos.

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro enfrenta nueva acusación en Estados Unidos: vender pasaportes a narcos mexicanos

El líder del régimen venezolano es señalado por presuntos nexos con narcotraficantes mexicanos cuando Venezuela era gobernada por Hugo Chávez.

América de Cali

América pierde con Junior y Tulio Gómez estalla por el arbitraje: fuerte denuncia pública

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy miércoles 18 de febrero de 2026

Superintendencia de Salud

Nueva EPS será sometida a inspección y vigilancia tras la muerte de menor con hemofilia en Bogotá