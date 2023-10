Revelan las razones por las que Shakira y Gerard Piqué nunca se casaron

Una vez más, Shakira se vuelve a robar la atención de los medios de comunicación del mundo de la farándula, teniendo en cuenta la gran participación que tuvo la colombiana en la Semana de la Música Latina de Billboard, que se ha celebrado en Miami Beach, en el sur de Florida, y en donde fue nominada a varios premios por sus grandes éxitos.

Además, sus declaraciones con la revista Billboard han hecho que diferentes cibernautas hablen del pasado de la cantante colombiana, en donde resaltan las razones por las que nunca se casó con Gerard Piqué, quien fue su pareja sentimental durante 11 años y con quien tuvo dos hijos (Milan y Sasha), los cuales se han convertido en la inspiración de la barranquillera.

A pesar de que Shakira no habla sobre lo que vivió con Gerard Piqué en sus once años de relación, la colombiana reveló en el 2020 las razones por las que nunca se casó con el exjugador del Barcelona, a pesar de tener una familia conformada, además de haber compartido varios años como compañeros de vida.

Razones por las que Shakira y Piqué nunca se casaron

“El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, aseguró la intérprete de ‘El Jefe’, ‘TQM’, Acróstico, ‘Te Felicito’, entre otros.

Por su parte, Gerard Piqué también se pronunció sobré las razones por las que nunca se casó con Shakira, asegurando que en ese momento llevaban una relación muy buena.

“Es su mentalidad, quiero decir, me gusta como estamos ahora. Tenemos dos hijos de nueve y siete años, trabajamos bien como pareja. No tenemos la necesidad estar casados. No tengo ningún problema, pero no es el caso”, aseguró Piqué en una entrevista con Gary Neville en el programa ‘The Overlap’ en años anteriores.

Shakira y sus sensaciones en Barcelona

Mientras los cibernautas abren el debate sobre las razones por las que nunca se casaron las celebridades, los medios latinoamericanos hablan de la entrevista que tuvo la colombiana en Miami, afirmando que en Barcelona su carrera musical estaba perdida, teniendo en cuenta el poco espacio que existe en la industria musical en esta ciudad.

“Estar en Barcelona era estar prácticamente sola. No hay una industria musical ahí activa. Cada vez que tenía una idea, tenía que esperar a que el productor estuviese en Europa y le dieran ganas de pasar por Barcelona. Era todo muy lento y se quedaban muchas ideas en el vacío. Me quedaba sin poder ejecutar muchos de mis planes (…) Ahora el estar aquí, cerca de tantos colegas, productores y músicos y amigos, es una gran motivación”, finalizó.