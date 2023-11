En video: Shakira y Karol G brillaron con sus presentaciones en los Latin Grammy

En el marco de la celebración de los Latin Grammy que desarrollaron por primera vez en Sevilla, España, los artistas colombianos se llevaron todos los aplausos no solo por la cantidad de galardones que se quedaron en el país, sino por algunas de las presentaciones más esperadas de la noche.

Uno de los actos que más emotivos de la velada estuvo a cargo de la barranquillera Shakira, que, se ha caracterizado por sus espectáculos cargados de baile, música y mucha energía, sin embargo, en esta ocasión sumó uno de sus ‘shows’ más especiales y dedicado a sus hijos Sasha y Milán, con su éxito ‘Acróstico’.

Shakira, una de las artistas más aclamadas a nivel mundial, se llevó el premio a Mejor canción Pop por su exitoso tema junto a Bizarrap "BZRP - Shakira Music Sessions #53". En esta canción, la colombiana expresó sus emociones y sentimientos hacia Gerard Piqué, demostrando su pasión y talento una vez más. Este regreso triunfal de Shakira a la industria musical se vio reflejado en los primeros lugares de popularidad en plataformas como Spotify y Billboard.

