"Hay peligro": salió a la luz llamativa predicción de una vidente acerca de Colombia

Desde el inicio del 2026, Colombia ha sido un tema recurrente de conversación debido a las elecciones que se llevarán a cabo.

En medio de ese panorama, varios videntes se han pronunciado y, en las últimas horas, se recordaron algunas predicciones que emitió una de las más reconocidas.

¿Habló de algún ganador? ¿Cuál fue el peligro que alertó, de acuerdo con sus cartas? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Esta fue la llamativa predicción que realizó Klessania, la reconocida vidente, sobre las elecciones en Colombia

Al igual que lo dijo Mhoni Vidente, de acuerdo con el análisis de Klessania, la vidente que tiene más de 39.000 seguidores en TikTok, el nuevo presidente de Colombia podría ser de 'derecha'.

"Es un candidato que tiene el apoyo de la gente y es de 'derecha'. Aunque, detrás de él también hay alguien del pasado", afirmó la reconocida vidente.

"Hay un peligro de atentado contra alguien que está en campaña política, se visualiza que está hablando y que podrían empezar los disparos. Además, también veo a una mujer que está muy interesada en el poder y entonces puede ser que haya una vicepresidenta", añadió.

¿Qué más dijo Klessania, la reconocida vidente, acerca de lo que podría pasar en Colombia a lo largo del 2026?

Aparte de los temas políticos, Klessania también advirtió que en Colombia podría ocurrir varias inclemencias naturales a lo largo del año.

"Comenzamos el año con noticias trágicas de inundaciones para Colombia. Puede haber desbordes de ríos y se ve demasiada agua", señaló.

Asimismo, esta vidente, desde su perspectiva, indicó que se debe tener mucho cuidado con la seguridad.

"La inseguridad ciudadana se seguiría registrando. Podría haber fallecidos, ataques a viviendas y explosiones cerca de un lugar con gasolina", concluyó.

Sus declaraciones completas se pueden escuchar en el siguiente video: