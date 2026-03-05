¡Habrá revolución en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Esta dinámica causará CAOS

En La Casa de los Famosos Colombia 2026 se está viviendo una semana diferente.

El 'jefe', con la intención de que la competencia siga tomando rumbos inesperados, anunció que el miércoles saldría un participante y el domingo otro.

Fue así como el pasado 4 de marzo de 2026, por decisión de Colombia, Lady Noriega abandonó la 'casa más famosa del país'.

La actriz y cantante estuvo en la sala de eliminación junto a 'Campanita', Alejandro Estrada, Yuli Ruiz, Juanda Caribe, Alexa Torrex y Valentino Lázaro, pero tan solo recibió el 1,71% de los votos.

Mientras tanto, los demás participantes pudieron reingresar con los siguientes porcentajes:

Alexa Torrex: 37,09%.

Juanda Caribe: 25,55%.

Alejandro Estrada: 14,32%.

Yuli Ruiz: 11,36%.

Valentino Lázaro: 5,14%.

'Campanita': 4,82%.

Y, tras lo sucedido, en la cuenta oficial de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se anunció que la competencia volverá a revolucionarse. ¿Qué es lo que pasará?

Esta es la dinámica que desatará caos en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Debido a que el miércoles se llevó a cabo una jornada de eliminación, este jueves 5 de marzo se escogerá un nuevo líder en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Es así como ese participante tendrá que abrir la 'Caja de Pandora' y se encontrará con un escenario que nadie se espera.

"La 'Caja de Pandora' se vuelve protagonista de esta historia. Ser líder de esta semana es muy importante", advirtieron Marcelo Cezán y Carla Giraldo.

"Esta noche, en La Casa de los Famosos Colombia, un nuevo líder definirá el futuro de los habitantes y la 'Caja de Pandora' hará estragos", se añadió en el Instagram del reality.

¿Dónde ver La Casa de los Famosos Colombia 2026?

La Casa de los Famosos Colombia 2026 se puede ver durante las 24 horas a través de la App del Canal RCN.

Además, las galas principales se presentan todas las noches en la señal principal apenas se termina la emisión de Noticias de las 7:00.