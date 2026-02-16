CANAL RCN
"Me estoy muriendo": reconocida cantante preocupó al hablar de un problema de salud

La cantante explicó cuál era su diagnóstico e indicó que estaba guardando reposo.

febrero 16 de 2026
05:38 p. m.
En los últimos días, una cantante mexicana reveló en sus redes sociales que su salud no se encontraba de la mejor manera.

Se trata de Imelda Tuñón, la expareja de Julián Figueroa, el reconocido cantante, compositor y actor mexicano que murió en abril de 2023.

La artista, que interpreta éxitos como 'Atada a un sentimiento', detalló que tras pasar unos días en la playa, tuvo que guardar reposo porque comenzó a sentir un fuerte dolor en el abdomen.

¿Qué fue exactamente lo que le ocurrió? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esto fue lo que señaló Imelda Tuñón, la cantante de México, acerca de su problema de salud

Imelda Tuñón, en un video que publicó en Instagram, explicó que el dolor que la estaba aquejando era tan fuerte que sentía que se estaba muriendo.

"Hoy amanecí muy contenta, hasta que me dio una cosa que se llama gastroenteritis", expresó.

"Me estoy muriendo, llevo todo el día así acostada. Tengo todos los intestinos inflamados y me quiero morir", agregó.

Tras esas declaraciones, varios internautas le desearon una pronta recuperación y le pidieron que se cuidara, mientras que otros consideraron que estaba exagerando y que, probablemente, lo que ocurrió fue que ingirió una comida que la indispuso.

Imelda Tuñón, la cantante de México, había revelado otro problema de salud: ¿cuál fue?

Hace unos días, Imelda Tuñón les contó a sus seguidores que acudió a donde un especialista, que le encontraron nódulos en la garganta y que todavía no sabía si tenían que operarla.

"Me hallaron nódulos cordales y me acaban de mandar una cantidad impresionante de medicamento. Está por verse a ver si voy a necesitar una operación", dijo.

"Cuando tú sufres un impacto muy fuerte como el ataque de violencia del año pasado, te impacta directamente en la garganta y, en mi caso, es en la laringe y en las cuerdas vocales, que es donde se ven las lesiones claras", complementó.

 

 

 

