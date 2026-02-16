CANAL RCN
Murió un querido actor de cine y televisión: esto salió a la luz

El actor batalló contra una larga enfermedad en sus últimos años de vida.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
03:02 p. m.
En el cine y la televisión de Estados Unidos hay una profunda conmoción debido a que murió un actor legendario.

Walter Edward Cox, que era conocido como Bud Cort, nació en Rye, Nueva York, en marzo de 1948, debutó en las grandes pantallas en 1967 y estuvo nominado a un Globo de Oro y a un premio BAFTA, falleció el 11 de febrero de 2026.

La noticia fue confirmada por Dorian Hannaway, el productor que fue uno de sus grandes amigos, en el diálogo con el medio The Hollywood Reporter.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Bud Cort, el querido actor de Estados Unidos?

De acuerdo con lo que reveló el productor Dorian Hannaway, el actor Bud Cort murió en Connecticut, Estados Unidos, a sus 77 años.

Su deceso ocurrió tras las múltiples complicaciones que se generaron después de una neumonía que le habían diagnosticado.

Además, según Dorian Hannaway, el actor Bud Cort batalló contra una larga y difícil enfermedad en sus últimos años de vida.

"Mis condolencias", "descansa en paz", "hizo parte de películas muy clásicas", "no, no puedo creer esto", "siempre lo aprecié", "fue muy icónico", "hizo parte de una de mis historias favoritas" y "qué gran actor", han sido algunas de las reacciones en redes sociales.

Así fue la carrera de Bud Cort, el reconocido actor de Estados Unidos que falleció el 11 de febrero

Bud Cort tuvo su primera aparición en el cine en 1967, mientras que debutó en la televisión en 1973.

Sus datos filmográficos indican que hizo parte de 29 películas y de 15 programas de televisión.

Además, entre las producciones en las que actuó, se destacan 'Coyote Ugly', 'Girl in the Cadillac', 'Sweet Jane', 'The Million Dolar Hotel', 'Batman: la serie animada', 'Liga de la justicia ilimitada', 'Mentes criminales' y 'Eagleheart'.

