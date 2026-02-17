CANAL RCN
Golazo con el pecho de Davinson Sánchez frente a Juventus en la Champions League

El colombiano Davinson Sánchez marcó en la goleada de Galatasaray frente a Juventus por la Champions League.

Davinson
Foto: AFP

febrero 17 de 2026
04:24 p. m.
El defensor colombiano Davinson Sánchez fue protagonista en la contundente victoria del Galatasaray sobre la Juventus, en el duelo de ida de los playoffs rumbo a los octavos de final de la Liga de Campeones. El zaguero central apareció en el marcador durante la segunda mitad y contribuyó a la goleada 5-2 que dejó a los turineses con un panorama muy complicado de cara al encuentro de vuelta.

El compromiso, disputado en Estambul, tuvo un desarrollo cambiante. El conjunto italiano llegó a estar arriba en el marcador durante el primer tiempo, pero el equipo turco reaccionó con contundencia tras el descanso y terminó imponiendo su poder ofensivo en la recta final del encuentro.

Sánchez apareció en el momento clave

El partido tomó un giro decisivo en el minuto 60, cuando Davinson Sánchez se sumó al ataque en una acción a balón detenido. Tras un centro enviado desde un costado, el defensor colombiano atacó el área y conectó el balón con el pecho para enviarlo al fondo de la red, adelantando al Galatasaray y encendiendo el estadio.

La anotación del central llegó en un momento determinante, pues apenas instantes antes la Juventus había quedado con diez hombres tras la expulsión del colombiano Juan Cabal. Con la superioridad numérica y el envión anímico del gol, el conjunto local tomó el control total del partido.

Antes del descanso, el marcador estaba 2-1 a favor del equipo italiano, gracias a las anotaciones de Teun Koopmeiners. Sin embargo, el Galatasaray había abierto la cuenta por intermedio de Gabriel Sara, lo que ya anticipaba un duelo de alta intensidad.

Colapso italiano en la segunda parte

En el complemento, la defensa de la Juventus se vio superada por la presión y la velocidad del ataque turco. El empate llegó al minuto 49 con Noa Lang, quien aprovechó un rebote dentro del área para igualar las acciones.

Después del gol de Davinson Sánchez, el dominio local fue absoluto. El propio Lang volvió a marcar tras una recuperación en zona ofensiva liderada por Victor Osimhen, quien fue clave en la presión alta del equipo turco. En los minutos finales, el francés Sacha Boey sentenció el 5-2 definitivo.

Tras el encuentro, el técnico de la Juventus, Luciano Spalletti, reconoció que su equipo dio varios pasos atrás en el segundo tiempo y lamentó la falta de carácter para sostener el resultado. Los italianos, que venían de una derrota liguera, ahora están obligados a ganar por un amplio margen en el partido de vuelta si quieren mantenerse con vida en la competición.

Mientras tanto, el Galatasaray dio un golpe de autoridad y dejó claro que buscará asegurar su clasificación a los octavos de final con el respaldo de su público y el impulso de una actuación colectiva que tuvo en Davinson Sánchez a uno de sus protagonistas.

