"Caerá completamente preso": Mhoni Vidente sorprendió con esta predicción

En los últimos días, Mhoni Vidente analizó el panorama político y aseguró que Perú podría comenzar a vivir una etapa en la que prevalezca un desarrollo que conlleve a un mejor vivir.

Sin embargo, la reconocida astróloga también expresó que un expresidente de otro país sudamericano podría caer en prisión muy pronto y, de hecho, reveló la fecha en la que podría suceder ese hecho.

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Mhoni Vidente reveló que Evo Morales podría terminar en la cárcel

El pasado 1 de junio, Mhoni Vidente estudió sus cartas e indicó que Evo Morales aún no ha aceptado su derrota y, en consecuencia, estaría en la mira de las autoridades.

"Otro de los países que está en el tintero es Bolivia. Evo Morales se ha preocupado por derrocar al gobierno, rechazar la democracia y hacer un golpe de Estado. Sin embargo, se le va a girar completamente y el día 6 o 13 de junio lo tomarán preso y lo mandarán directamente a Estados Unidos, exactamente a Nueva York", puntualizó Mhoni Vidente.

"Bolivia tendrá otra vez paz. Yo sé que hay mucha gente inconforme, pero nadie puede tomar la ley por sus manos y sin antes tener elecciones libres y democráticas. Así que Evo Morales caerá completamente preso y el país va a seguir creciendo", añadió.

Mhoni Vidente también habló de Argentina: ¿qué dijo?

Aparte de su declaración sobre Bolivia, Mhoni Vidente también hizo un análisis sobre la Argentina liderada por Javier Milei.

"Un país que va a estar en el tintero por el Mundial y por cuestiones políticas es Argentina. Se visualiza que el presidente Milei va a ir a uno de los juegos y que se va a hacer presente con Donald Trump y con gente muy importante de Estados Unidos", señaló.

"Argentina ha recuperado un poco más de estabilidad económica, no como quisieran ellos, pero Milei va a empezar a limpiar completamente la Casa Rosada. Gente que estuvo muy cerca y lo apoyó, ya no le sirve o fueron fraudulentos. En esta temporada del mes de junio, empezará una gran limpia para que el país siga creciendo", concluyó Mhoni Vidente.